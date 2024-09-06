До мурашок: Klavdia Petrivna вразила новим дуетом

Популярна співачка Klavdia Petrivna, яка нещодавно розкрила своє справжнє імʼя під час великого концерту у Києві, випустила нову дуетну пісню. Разом з виконавцем Osty вони заспівали композицію «Не лякай». Відомо, що це вже не перша спроба сумісної роботи двох артистів. Режисером кліпу, в якому Клавдія Петрівна вже зʼявляється і без свого знаменитого капелюха, став Арсеній Перов.

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Співачка Соломія Опришко, яка виступає в загадковому образі Klavdia Petrivna

Шанувальники виконавців відразу зреагували на нову роботу, додавши, що давно вже чекали на їх спільний дует.

«Як виходитиму заміж, то наш перший танець буде під цю пісню, дякуємо», — написали у коментарях.

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«Пісня така крута у дуеті Osty та Клавдії Петрівни, — виразили своє ставлення. - Вони прикрасили цю пісню своїм шармом, виконанням до мурашок».

«Клавдія, ваш голос — це справжній мед, — зізналися шанувальники. — У свої пісні, дуети, ви додаєте свій загадковий та чарівний шарм! Дякуємо вам за реліз та цей неймовірний кліп».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що українці не впізнають у Klavdia Petrivna співачку Соломію Опришко.

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