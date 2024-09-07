В Мережі обговорюють поцілунок Klavdia Petrivna з Машею Кондратенко: «як діти у першому класі»

Після того, як співачка Klavdia Petrivna розсекретила себе на сцені, «напруга» навколо її особи дещо спала, тому продюсери, схоже, вирішили продовжувати дивувати публіку незвичними вчинками співачки.

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Звичайно, дует Соломії з Osty для цього не дуже підходив, адже він, як подейкують у Мережі, є рідним братом співачки.

А от Маша Кондратенко, схоже — ідеальна фігура для «провокацій». Адже саме вона виходила отримувати статуетку «Клавдії», і погоджувалася водити публіку за носа, стверджуючи, що саме вона і є таємнича виконавиця.

Тому під час одного із сольників Klavdia Petrivna дівчата вдалися до хитрого прийому: під час виконання пісні «Їде дах» Кондратенко поцілувала Опришко в губи. Але так як не всі змогли побувати на концертах у Палаці Спорту, для широкої публіки відео стало доступним тільки після того, яка Марія розмістила його у ТікТоці, підписавши «Ну моя!», і поставивши емодзі у вигляді червоного серця.

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Відео, звичайно, було розраховано на сенсацію чи навіть на скандал. І деякі шанувальники, вочевидь, «попалися на гачок» продюсерів дівчат: так, одна сердешна жіночка навіть написала «прости-Господи». Інші припустили, що Маша Кондратенко і Соломія Опришко — пара, а їхній поцілунок — камінг-аут. Але більшість шанувальників вирішили, що співачки просто хайпують — як колись Мадонна і Брітні Спірс. А їхній поцілунок схожий на те, як хазяїн чмокає свою кицьку, але ніяк не демонстрацію палких почуттів. Тим більше, що після багатьох місяців обману до цих «героїнь шоубізу» більше немає ніякої довіри.

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Тим більше, що поки під великим сумнівом залишається і сама Klavdia Petrivna: багато хто з фанів не вірить, що під її образом ховалася 18-річна тінейджерка зі Львівщини Соломія Опришко.

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