Ворог обстріляв Україну з повітря: ППО збила 24 «шахеди»

У ніч на 13 вересня російський ворог атакував мирні міста України 26-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

Дрони запускалися з приморсько-ахтарська в рф та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму, повідомили в Повітряних силах.

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В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збито 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

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На жаль, в деяких регіонах зафіксували падіння уламків дронів. Так, у Миколаєві уламки збитого «шахеда» впали на територію продовольчого підприємства, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

«На місці виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували», — зазначив мер.

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Сєнкевич уточнив, що внаслідок ворожої атаки постраждалих у Миколаєві немає. Фахівці обстежують прилеглу територію для перевірки, чи пошкоджено житловий сектор.

Водночас в Одесі від атаки дронів постраждала одна людина, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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«Ворог випустив „шахеди“ з тимчасово окупованого Криму. Протягом майже години тривала напружена бойова робота сил ППО», — розповів він.

«У 74-річного чоловіка різана рана руки. Допомогу медики надали на місці», — зазначив Кіпер.

Крім того, внаслідок падіння уламків в Одесі та районі, за попередньою інформацією, пошкоджені чотири гаражі, скління у 20 приватних житлових будинках, 4 легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків.

Вночі окупанти обстрілювали Дніпропетровщину, а вранці скинули авіабомбу на Охтирку.

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