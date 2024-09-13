Окупанти продовжують обстріли Дніпропетровщини і скинули авіабомбу на Охтирку: є постраждалі

Війська рф ввечері і вночі атакували Україну. На Дніпропетровщині під удар потрапив Нікопольський район.

Росіяни цілили дронами-камікадзе й артснарядами, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його інформацією, у райцентрі постраждала 73-річна місцева мешканка. З осколковим пораненням голови вона доправлена до лікарні. Там отримує всю необхідну медичну допомогу.

У Нікополі пошкоджені три приватні будинки, лінія електропередач. Потрощена там й господарська споруда. Ще одна вщент знищена у Мирівській громаді. Одна оселя побита у Марганецькій горомаді.

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Вранці 13 вересня росіяни вкотре вчинили злочин проти мирного населення Сумщини. Ворог здійснив авіаційний удар по Охтирці, застосувавши КАБ.

«Попередьно, люди не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства. ◼️На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються», — повідомили у Сумській ОВА.

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Минулої ночі рф масовано вдарила по Конотопу. Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, заклади освіти та медицини. Понад десять людей отримали різні травми.

Нагадаємо, майже 70 дронів противника тероризували українців минулої ночі. Також ворог бив двома крилатими ракетами Х-22/32 з літаків Ту-22М3

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у росію, ще чотири — локаційно втрачені на території України.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора росіяни обстріляли машини Червоного Хреста на Донеччині, є вбиті та поранені.

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