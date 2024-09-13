Доведеться заплатити близько 41 тисячі грн: в яких випадках власник авто отримає штраф, навіть не скоївши ДТП

Українські водії знають, що іноді їм доводиться платити штрафи, які викликають сумніви навіть у юристів.

Але виявляється, вони можуть отримати штраф навіть у тому разі, коли не перебувають за водійським кермом!

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Про такий випадок розповідає профільне автовидання.

Виявляється, суттєвий штраф чекає на автовласників, які пускають за кермо інших водіїв без прав.

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Законодавство жорстко регламентує подібні ситуації, притягуючи до відповідальності як водія, так і власника транспортного засобу.

Згідно з українським законодавством, якщо автовласник свідомо допустив керування своїм автомобілем без прав, йому загрожує штраф у розмірі 3400 грн. Це покарання застосовується у тому випадку, якщо водій не пред’явить посвідчення під час поліцейської перевірки. У таких випадках самого водія можуть оштрафувати на 425 грн.

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Наслідки стають ще важчими, якщо людина за кермом раніше була позбавлена права керування. Якщо ж власник транспортного засобу все-таки пускає її за кермо, то штраф водію зростає до 20 400 грн. Крім того, повторне порушення протягом одного року може призвести до штрафу в розмірі 40 800 грн і можливого позбавлення права керування на строк до семи років з можливістю конфіскації транспортного засобу.

Такі штрафні санкції є попередженням для власників транспортних засобів про те, щоб їхніми автомобілями керували лише ліцензовані водії, оскільки наслідки недотримання цих законів можуть бути значними з фінансової та юридичної точки зору.

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Варто також нагадати, що значуща зміна зовнішнього вигляду автомобіля може вимагати заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, в якому має бути зафіксован факт зміни кольору кузова машини. Адже за невідповідність даних у документах з фактичною картиною водія можуть оштрафувати на 850 гривень.

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