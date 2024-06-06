Штраф за відсутність аптечки та вогнегасника: адвокат пояснив законність цих заходів

Відповідно до правил дорожнього руху, водіям заборонено експлуатацію транспортного засобу за відсутності у легковому автомобілі медичної аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки. Досить часто за відсутності цих предметів поліцейські складають відносно водія постанову за ч. 1 ст. 121 КУпАП та штрафують на 340 гривень. Ця стаття встановлює відповідальність за керування транспортним засобом, що має технічні несправності.

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«Однак відсутність в легковому автомобілі аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки не свідчить про технічні несправності, з якими забороняється його експлуатація. Виходячи з цього, відсутність у автомобілі цих предметів не підпадає під ознаки адміністративного правопорушення за ч.1 ст. 121 КУпАП, — пояснює адвокат Олександр Головченко. - Тому штраф за керування автомобілем без аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки — незаконний. Таке порушення необхідно кваліфікувати за ст. 125 КУпАП (ініші порушення ПДР), яка передбачає лише попередження».

Він додав, що для водіїв, які здійснюють надання послуг з перевезення пасажирів, передбачений штраф на підставі ч.2 ст. 121 КУпАП у розмірі 680 грн.

«А за повторне протягом року порушення водію буде загрожувати позбавлення права керування транспортними на строк від 3-х до 6-ти місяців. Автомобільна аптечка та справний вогнегасник — це надважливі предмети, які можуть врятувати життя. Тому вони мають бути у кожного водія».

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Раніше «ФАКТИ» писали, як отримати довідку про безаварійне водіння та навіщо вона потрібна.

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