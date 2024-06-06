40.12 / 40.72 43.69 / 44.46
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Штраф за відсутність аптечки та вогнегасника: адвокат пояснив законність цих заходів

21:02 7 червня 2024
медична аптечка для автівки

Відповідно до правил дорожнього руху, водіям заборонено експлуатацію транспортного засобу за відсутності у легковому автомобілі медичної аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки. Досить часто за відсутності цих предметів поліцейські складають відносно водія постанову за ч. 1 ст. 121 КУпАП та штрафують на 340 гривень. Ця стаття встановлює відповідальність за керування транспортним засобом, що має технічні несправності.

«Однак відсутність в легковому автомобілі аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки не свідчить про технічні несправності, з якими забороняється його експлуатація. Виходячи з цього, відсутність у автомобілі цих предметів не підпадає під ознаки адміністративного правопорушення за ч.1 ст. 121 КУпАП, — пояснює адвокат Олександр Головченко. - Тому штраф за керування автомобілем без аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки — незаконний. Таке порушення необхідно кваліфікувати за ст. 125 КУпАП (ініші порушення ПДР), яка передбачає лише попередження».

Він додав, що для водіїв, які здійснюють надання послуг з перевезення пасажирів, передбачений штраф на підставі ч.2 ст. 121 КУпАП у розмірі 680 грн.

«А за повторне протягом року порушення водію буде загрожувати позбавлення права керування транспортними на строк від 3-х до 6-ти місяців. Автомобільна аптечка та справний вогнегасник — це надважливі предмети, які можуть врятувати життя. Тому вони мають бути у кожного водія».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як отримати довідку про безаварійне водіння та навіщо вона потрібна.

РЕКЛАМА

72

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Щастя

Мрія дедалі ближче: чотири знаки зодіаку зіткнуться з позитивним збігом обставин до середини червня

полив томатів

Захищає томати та огірки від хвороб краще за «хімію»: готуємо дріжджовий спрей для овочів

Мобілізація в Україні

Співробітники ТЦК не мають права затримати ухилянта, а поліцейські — вручити йому повістку: що каже новий закон

Начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель розповів, як в Україні викрили масштабний наркосиндикат

Начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель розповів, як в Україні викрили масштабний наркосиндикат

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту