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Суспільство та люди

День перукаря 2024: красиві привітання з професійним святом у віршах і листівках

12:12 13 вересня 2024
люди

Сьогодні, 13 вересня, у світі відзначають Міжнародний день шоколаду, а віряни, за новоюліанським календарем, вшановують пам'ять священномученика Корнилія.

А ще 13 вересня в Україні святкують День перукаря. Перукар — одна з найдавніших професій у світі. Вони створюють зачіски і допомагають людям виглядати стильно та доглянуто.

Цей день є нагодою віддати шану працівникам індустрії краси, які допомагають формувати індивідуальний образ кожної людини.

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*** Зі святом, найкращий перукарю! Твої навички й вміння завжди вражають, і ти робиш нас кращими просто завдяки своїй роботі. Нехай професійний шлях буде сповнений успіхів, радості та захоплених клієнтів. Дякую за твою працю!

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*** Вітаю з Днем перукаря! Нехай здійснюються всі мрії, кар'єра тішить високою зарплатою, а клієнти надихають на нові звершення!

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*** Хочу привітати тебе з Днем перукаря! Бажаю вдячних і приємних клієнтів, високого професіоналізму, успіхів у своїй діяльності. Нехай життя приносить радість, удачу і любов.

*** З Днем Перукаря! Дякую тобі за те, що завжди допомагаєш виглядати і відчувати себе на всі сто. Ти не просто стрижеш волосся, ти створюєш справжні шедеври і піднімаєш настрій. Бажаю тобі нескінченного натхнення і щасливих клієнтів!

Нагадаємо, нещодавно «ФАКТИ» вітали українців з релігійним святом — Різдвом Пресвятої Богородиці.

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