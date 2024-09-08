З Різдвом Пресвятої Богородиці: найкрасивіші листівки та привітання зі святом

Минулого року Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар — дати великих неперехідних церковних свят відтоді змінилися.

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Так, Воздвиження Хреста Господнього наразі святкують 14 (а не 27 вересня), Покрова Пресвятої Богородиці — 1 жовтня (замість 14 жовтня), Різдвяний піст триває з 15 листопада по 24 грудня, а Різдво Христове святкують 25 грудня.

А 8 вересня (а не 21 вересня) — свято Різдва Пресвятої Богородиці, яке вважається одним з найважливіших Богородичних свят. Цього року Блаженнійший Митрополит Епіфаній очолює Божественну літургію у кафедральному храмі Різдва Христового в Одесі.

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Вітаємо усіх українців з цим світлим святом.

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Із великим святом Вас! Нехай на благо та добро будуть усі Ваші справи. Нехай на Різдво Пресвятої Богородиці Вас оточує світло, яке вкаже вірний шлях для вирішення будь-яких завдань. Сердечно вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай Божа Мати охороняє сім'ю від бід та злого духу, дарує щастя та благополуччя, допомагає приймати правильні рішення та долати труднощі, наповнює душу світлом, любов'ю та милосердям!

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З особливим святом Вас, з Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай береже вона ваші будинки від негоди і лише сіє в них доброту, щастя та любов. Бажаю, щоб усі ваші щирі молитви були почуті та прийняті!

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Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці вітаємо всіх християн! Нехай на вас зійде любов, щастя, добро і радість. Нехай Діва Марія допоможе у всіх починаннях, а серця будуть сповнені чистої віри.

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Благословляють небеса

Господь дарує чудеса!

Добра новина в усі краї розлетілася —

То Пречиста Діва народилася!

Я бажаю серденько відкрити,

радість і добро впустити,

Хай чудеса до вас прийдуть,

Хай удачу принесуть!

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Вітаю із дивовижним православним святом, Різдвом Пресвятої Богородиці. Бажаю душевного миру та процвітання. Нехай будуть здорові та щасливі ваші родини!





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Святкуючи Різдво Пресвятої Богородиці, прославляймо Пречисту Діву, бо Вона усім Своїм земним життям, усім Своїм служінням являє нам приклад для наслідування та надихає терпінням перемагати скорботи світу цього, боротися зі злом і досягати у цій боротьбі перемоги. Пресвята Богородице, заступи і спаси нас!

Ексклюзивний матеріал «Друга Пречиста: народні традиції „бабського свята“, прикмети й звичаї» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки ПЦУ у соцмережах

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