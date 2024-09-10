«У центрі його всесвіту були дружина та діти»: під Бахмутом загинув воїн з Хмельниччини

У Славуті попрощалися із захисником Євгенієм Муляром, якому назавжди 32 роки… 22 серпня солдат героїчно загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області, про це повідомляє міська рада Славути.

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«Євгеній здобував освіту у Славутському професійному ліцеї, де навчався на спеціальності „автослюсар“. У жовтні 2012 року проходив строкову службу в армії. Після цього працював різноробочим, виконував роботу на будівництві, займався ремонтами. Деякий час мав справу з натяжними стелями у місцевій фірмі», — повідомили у міськраді.

26 червня 2024 року чоловік був мобілізований до лав Збройних Сил України. Службу проходив у складі 32-ї бригади 403-го стрілецького батальйону. Мав посаду стрільця-санітара. Проте через два місяці воїн загинув у бою. У нього залишилися батьки, дружина Мар’яна, донечка Ясміна, син Мирослав, сестра та племінник.

«Женя був надзвичайно позитивним, щирим, енергійним та справедливим. У центрі його всесвіту були дружина та діти. Полюбляв риболовлю та активний відпочинок на природі. Будував плани на майбутнє, але тепер вони так і залишаться нездійсненими…»

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Поховали захисника у Славуті з усіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув 21-річний лейтенант з Полтавщини Михайло Білоніг, який у травні лише закінчив військову академію.

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