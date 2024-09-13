Окупанти скинули КАБи на Ямпіль Сумської області: є жертви, серед поранених дитина

Сьогодні вранці, 13 вересня, росіяни знов скинули КАБи на Сумщину. Авіаційний удар ворог здійснив по Ямпільській громаді Шосткинського району. На жаль, є загиблі.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили у Сумській ОВА.

«Ворог скинув КАБи по цивільній інфраструктурі (зафіксовано 4 вибухи). Попередньо, внаслідок обстрілу загинуло дві людини, 6 — отримали поранення, у тому числі одна дитина», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня, відсутнє електропостачання.

РЕКЛАМА

В обласній прокуратурі уточнили, що у лікарні помер 54-річний чоловік, який отримав поранення в смт Ямпіль через атаку КАБами. Пораненій дитині — 4 роки.

РЕКЛАМА

Вчора під удар росіян потрапив Конотоп. Після нічної атаки дронів у місті пошкоджено школи та лікарні, ситуація з електрикою критична.

РЕКЛАМА

25

Читайте нас у Facebook