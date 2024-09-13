Підпалював об’єкти «Укрзалізниці» і наводив ракети на Чернігів: СБУ затримала агента фсб

На Чернігівщині, яку навесні було піддано жахливим ракетним ударам ворога, затримали зловмисника, який і коригував ракетні удари по обласному центру. Ба більше, чоловік вже готував серію підпалів на об’єктах «Укрзалізниці», повідомили у прес-центрі СБУ.

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Пріоритетними цілями для коригування ворожих обстрілів були пункти базування українських військ, які залучені до захисту північних рубежів України. А оскільки для здійснення вогневого ураження окупанти планували використати авіаційні ракети Х-59, російська спецслужба намагалася розвідати локації підприємств, які виконують державне оборонне замовлення.

Для виконання цих завдань було дистанційно завербовано 44-річного працівника місцевого заводу. У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свої антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах. За інструкцією окупантів фігурант об’їжджав місцевість, де приховано фіксував розташування Сил оборони, пересилаючи отримані відомості месенджером своєму російському куратору через спеціально створений чат-бот, який адмініструє фсб.

Крім того, новоспечений агент «полював» на релейні шафи залізничного сполучення в регіоні. Зокрема було задокументовано, як фігурант за допомогою легкозаймистої суміші підпалив технологічне обладнання біля магістральної колії. При підготовці нових підпалів на залізниці його й було затримано співробітниками СБУ.

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Під час обшуків у помешканні затриманого та його родичів вилучено 8 бойових гранат, набої різного калібру і телефон із доказами підривної діяльності на користь рф.

Вилучене у зловмисника

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Тож слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо також про нещодавнє затримання у Києві двох диверсантів, які за вказівкою російської розвідки готували серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці. Зокрема, об'єктами їх уваги були релейні шафи сигнальних установок на стратегічно важливих напрямках залізничного сполучення столичного регіону.

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Фото СБУ



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