Нацполіція опублікувала відео з нагрудних камер патрульних, зроблене відразу після удару по Чернігову (відео)

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з нагрудних камер поліцейських, які прибули на місце російського ракетного удару по Чернігову.

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«Чернігів. Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами. Загиблі та поранені… Пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури, будівлю вишу, лікарню, 16 житлових багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста. На місці працюють всі профільні служби. Надаємо допомогу постраждалим, супроводжуємо карети швидкої допомоги, регулюємо рух та здійснюємо охорону місця події», — написав він.

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В ДСНС України повідомили, що кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 14. 61 особа постраждала, із них 2 дитини. Три особи врятовано з-під завалів. Надано психологічну допомогу 36 особам.

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Як писали «ФАКТИ», Чернігів ранком зазнав трьох ракетних ударів.

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