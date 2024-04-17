39.33 / 39.84 42.10 / 42.81
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Нацполіція опублікувала відео з нагрудних камер патрульних, зроблене відразу після удару по Чернігову (відео)

15:43 17 квітня 2024
Обстріл

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з нагрудних камер поліцейських, які прибули на місце російського ракетного удару по Чернігову.

«Чернігів. Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами. Загиблі та поранені… Пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури, будівлю вишу, лікарню, 16 житлових багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста. На місці працюють всі профільні служби. Надаємо допомогу постраждалим, супроводжуємо карети швидкої допомоги, регулюємо рух та здійснюємо охорону місця події», — написав він.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В ДСНС України повідомили, що кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 14. 61 особа постраждала, із них 2 дитини. Три особи врятовано з-під завалів. Надано психологічну допомогу 36 особам.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», Чернігів ранком зазнав трьох ракетних ударів.

776

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп Стрільця

Рейтинг щасливчиків за знаком Зодіаку: хто народжений для щастя та успіху

Гороскоп

Дівам — важлива інформація, Козерогам — вигідні угоди, а Тельцям — вдалі покупки: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 16 квітня

Гороскоп

Рішучі та відважні: астрологи назвали чотири наймогутніші знаки зодіаку

Ніжна та ароматна паска

Ніжна та духмяна паска: перевірений рецепт, що вдасться кожній господині

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту