Готували підпали на об’єктах «Укрзалізниці»: у Києві затримано групу ворожих диверсантів

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Києві двох диверсантів, які за вказівкою російської розвідки готували серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці. Зокрема, об'єктами їх уваги були релейні шафи сигнальних установок на стратегічно важливих напрямках залізничного сполучення столичного регіону.

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Для вчинення диверсійних дій окупанти залучили місцевого 22-річного рецидивіста, який потрапив у поле їх «уваги» через судимості за хуліганство та шахрайство. Наприкінці липня цього року на молодика у месенджері Телеграм вийшов представник спецслужби рф та запропонував йому співпрацю.

За гроші агресора зрадник спочатку мав спалити релейну шафу поблизу однієї з вантажних станцій «Укрзалізниці» на території Києва. Діяв не сам — залучив свого 17-річного знайомого, який працював на залізниці різноробочим.

Відповідно до інструкції з рф новоспечені диверсанти вночі провели дорозвідку поблизу потенційної цілі, сфотографували її та відправили на «погодження» своєму російському куратору. Потім, діючи на інструкцією, вони придбали інстументи, щоб зламати захисну панель електрообладнання, та легкозаймисту суміш.

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Дочекавшись сутінок, диверсанти зламали дверцята релейної шафи та підпалили її технологічну частину, відзнявши свої дії на камеру мобільного телефону для «звітності» перед окупантами.

У подальшому зловмисники мали продовжити підпали на об’єктах залізничної інфраструктури Києва, але їх було затримано «по гарячих слідах» вже після першого «завдання», розповіли в СБУ.

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Затримання 22-річного рецидивіста

Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої підривної діяльності на користь рф. Також у них вилучили «робочий інвентар», який використовувався для вчинення підпалу.

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Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Наразі рецидивіст перебуває під вартою, а його спільнику обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Після винесення вироку судом обом зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше рецидивіста з майже аналогічним завданням від фсб затримали у Рівному.

Фото СБУ

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