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Погода

Штормовий вітер та сильні дощі: циклон Anett зіпсує українцям погоду у вихідні 14 та 15 вересня (відео)

9:34 14 вересня 2024
Осінній дощ

На православне світо Здвиження на територію України насунув активний циклон «Anett», під впливом якого на вихідних очікується суттєве погіршення погодних умов — проте лише у західному регіоні України. Там пройдуть дощі, подекуди сильні; температура повітря відчутно знизиться, розповів синоптик Ігор Кибальчич.

В решті областей України поки що прогнозується аномально тепла погода переважно без опадів.

Синоптична карта на 14 вересня

Так у північних регіонах термометри вдень покажуть +25−30°С, у центральних областях — +26−31°С, на Півдні — +27−32°С (на Одещині - до 29°С). На сході країни теж має бути спекотно — вдень до 31 °C.

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У південно-східній частині буде вітряно, на акваторії Азовського моря штормитиме.

Своєю чергою синоптикиня Наталка Діденко попередила про ще один наслідок циклону, а саме сильний вітер.

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Зокрема, у більшості областей України пориви південно-східного вітру досягатимуть штормових, 15−20 метрів за секунду. Дощі ж, які поки що охопили захід України, поширюватимуться на Житомирщину, Одещину та Вінниччину. І ще вночі та вранці в суботу — на Київщину.

В Українському гідрометцентрі ж наочно продемонстрували, якою буде погода 14−15 вересня.

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Нагадаємо, що перше бабине літо, яке розпочалося ще у серпні, вже закінчилося.

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