Перше бабине літо-2024: як довго триватиме «юна» осінь

Здається, літньому теплу так сподобалося в Україні, що воно не планує полишати нашу територію і в перші осінні дні.

Адже вже розпочалося так зване молоде «бабине» літо, яке зазвичай, триває з 28 серпня по 11 вересня, пояснює синоптикиня Наталка Діденко.

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Згідно з її прогнозом, «шкільний» ранок 2 вересня в Україні буде свіжим, +18+23 градуси, день — спекотним (+28+33 С), а вечір знову свіжим.

Крім того, панівний антициклон організує суху сонячну погоду, лише у південній частині України та місцями на Дніпропетровщині ймовірні грозові дощі.

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У Києві 2 вересня очікується світлий сонячний день із максимальною температурою до +30 градусів.

Своєю чергою синоптик Ігор Кибальчич озвучив свій прогноз на увесь перший осінній тиждень.

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Так у вівторок, 3 вересня, дощі можливі у Приазов'ї та центральних регіонах, а вдень також місцями — на Харківщині, місцями можливі шквали, 15 — 20 м/с. В решті регіонів України без істотних опадів. Температура повітря вночі у західних областях коливатиметься від 12 °C до 17 °C, на решті території становитиме 17−22 °С, вдень 28−33 °С, на Закарпатті до 35 °C.

У середу, 4 вересня, нестійка погода з опадами очікується у центральних, південних регіонах та на Вінниччині. Там подекуди пройдуть сильні зливи з грозами. У решті областей переважно сухо. Максимальна температура повітря вночі складе +22 °С, вдень — +32 °С.

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У четвер, 5 вересня, під впливом південно-західної периферії антициклону у більшості областей України опадів не прогнозується. Лише у південних областях, а також у Криму місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря істотно не зміниться.

У п'ятницю, 6 вересня, по всій території України переважатиме сонячна погода, без опадів. Температура повітря вночі складатиме +16−21 °С, у північних та східних областях 10−15 °С, вдень — 25−30 °С.

У суботу, 7 вересня, в усіх областях України утримається малохмарна погода без опадів. Максимальна температура вночі становитие +20 °С (у північних та східних областях — +15 °С); вдень — 30 °C.

У неділю, 8 вересня, в Україні переважно без опадів, лише вдень у Криму та місцями у південних областях пройдуть невеликі дощі, часом з грозою. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Найпрохолодніше буде у північних та східних областях (вночі термометри там покажуть 9−14 °С), вдень — 23−28 °С.

Нагадаємо, раніше Ігор Кибальчич пояснив, як на погоду в Україні вплинули атмосферні фронти над Європою. За його словами, у першій половині вересня на більшу частину території України продовжить впливати малорухома область високого тиску. Збережуться також стійкі вітри східного та південно-східного напрямку, транспортуючи до нас суху та спекотну середньоазіатську повітряну масу. Такі умови призведуть до аномально теплої, сонячної та сухої погоди принаймні до середини першого місяця осені.

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