Чому харчову плівку краще зберігати у холодильнику: експерти назвали причину

Харчова плівка, яка часто використовується для того, щоб зберігати продукти харчування більш тривалий час має одну неприємну особливість. Буває так, що вона прилипає до будь-якої поверхні, включно з продуктами харчування і загорнути з її допомогою ці самі продукти харчування не так легко. проте є рішення для цієї нетривіальної проблеми, пише ProstoWay.

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Так, дієтолог і експерт з безпеки харчових продуктів Лінелл Росс радить не зберігати плівку в кухонному ящику, а сховати її в холодильник. Через те, що в складі такої плівки, крім полівінілхлориду або поліетилену, які легко електризуються, ще й можуть бути різні клеї, для кращого прилипання, то пониження температури дозволить прибрати головний недолік — надлишкове прилипання. Холод допоможе зняти і надлишкову статичну наелектризованість і край плівки за низької температури легше буде відірвати.

Кулінарний блогер з іншого боку, радить також використовувати для зберігання плівки холодильник. Але не холодильну камеру, а морозильну. Достатньо на 15 хвилин закинути туди плівку і далі користуватись нею буде набагато зручніше.

Раніше «ФАКТИ» писали, які предмети не слід зберігати в кухонних шафах, а які, взагалі, не варто тримати кухні.

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