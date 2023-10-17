Рятує від неприємностей: навіщо водії в США вішають пакет на дзеркало автомобіля, а українці — возять з собою харчову плівку

В багатьох країнах водії мають свою особливу «мову» спілкування, яка допомагає їм у складних ситуаціях, зокрема, це стосується паркування.

В американських водіїв пакет, підвішений на бокове дзеркало заднього виду, може врятувати автомобіліста від неприємностей. Завдяки йому, водії демонструють, що припаркували авто в неналежному місці через крайню потребу, розповідає американський канал.

Власник може поїхати за бензином, якщо у нього закінчилося пальне, за евакуатором або іншою допомогою. Пакет на дзеркалі сигналізує про те, що він спеціально не порушував правила паркування. Водночас це також своєрідне прохання не евакуювати автомобіль і взагалі не карати водія.

Своєю чергою, в Україні використовують таке ноухау, як харчова плівка, пише «Апостроф».

Плівка збереже машину від негоди, якщо немає тенту. Тому якщо помити авто ввечері, а потім вкрити плівкою, то це омине авто від снігу та дощу. Також вона краща за чохол, адже шквальний вітер може знести його, а шви від тенту можуть подряпати лакофарбовий шар машини.

Крім того, при дальній поїздці краще замотати передок поліетиленовою плівкою, щоб запобігти відколам, які можуть трапитися через сільську ґрунтовку. Цей спосіб вбереже від десятків щербин на капоті, бампері та тріщин на фарах.

Ще один аспект використання плівки — плівка на дверцятах допомагає залишати обличчя у тіні та дозволить вітру обдувати салон. Особливо дієвий спосіб для тих, в кого в машині немає кондиціонера.

Крім того, якщо під час руху сталася поломка та треба щось швидко полагодити, то можна одягнути рукавички та замотати руки плівкою, щоб зберегти їх від порізів та подряпин.

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