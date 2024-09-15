Без ВЛК ніяк: юристка пояснила, чи може отримати відстрочку чоловік, який не перебуває на військовому обліку

В Україні продовжується загальна мобілізація та оголошено воєнний стан. В цей час деякі військовозобов’язані мають право на відстрочку. При цьому деякі з них цікавляться, чи можуть вони отримати відстрочку, якщо не перебувають на військовому обліку через певні причини.

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Адвокатка Яна Меюс розповіла ствердно, але назвала низку певних обставин, пише «24 Канал».

Юристка наголосила, що, перш за все, треба звернутися до ТЦК й написати заяву щодо постановки на військовий облік. Також надати копії паспорта й ідентифікаційного коду, свідоцтва про одруження й народження дітей, диплома про освіту. Після цього видають направлення на ВЛК, картку обхідного листа.

«Проходите військово-лікарську комісію. Після цього знову повертаєтеся до ТЦК. Пишете заяву про видачу військово-облікового документа. Після цього можете вже подавати свою заяву на відстрочку», — зазначила юристка.

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Також юристка додала, що, як правило, одночасно з оформленням військово-облікового документа й надається довідка про відстрочку. Усі необхідні дані вносять до реєстру «Оберіг». Тобто, щоб отримати відстрочку, необхідно стати на військовий облік.

Нагадаємо, днями президент Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації для ще однієї групи українців.

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