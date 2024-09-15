15 вересня: яке сьогодні церковне свято, і що не можна робити у цей день

У суботу, 14 вересня, віряни відзначали свято Воздвиження. В третю суботу місяця, 15 вересня, вшановують пам'ять святого великомученика Микити.

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Також цього дня в нашій країні відзначається День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України.

Згідно з українськими віруваннями, сьогодні не рекомендується сваритися чи лихословити, ходити на ринок чи торгуватися, починати нові справи, рубати дерева та обрізати гілля

Крім того, не радять проводити цей день на самоті. Найкраще запросити гостей або провести час з близькими. Це також чудова можливість для примирення з родиною і налагодження стосунків.

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Народні прикмети і традиції цього дня

У лісі багато мурашників — до холодної зими

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Зранку на траві іній — скоро буде похолодання

Весь день сонячно — до теплої осені

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Хмари пливуть низько — насувається негода

Іде дощ — восени буде мало опадів.

Наші предки в цей день зазвичай не працювали. Вони відзначали свято, веселилися, спілкувалися з друзями, співали пісні і танцювали. Жінки присвячували час улюбленому рукоділлю.

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія.

Талісманом людини, народженої 15 вересня є бурштин. Вже давно були доведені антибактеріальні та протизапальні властивості цього каменю. Бурштин, коли торкається тіла, виділяє корисні мінерали, зокрема, йод та бурштинову кислоту.

Сьогодні також є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

Всенародний день батька

Міжнародний день демократії

Міжнародний день крапки

Всесвітній день афро

Всесвітній день обізнаності про лімфому

День працівників лісу.

Щодо погоди, то 15 вересня дощі ймовірні на заході України. Не виключно, що вони «захоплять» і декілька інших регіонів, пише синоптикиня Наталка Діденко.

«Протягом дня 15 вересня очікується +24…+29 градусів, може десь вискочить і +30 градусів. Вересневе тепло підкріплюватиметься антициклональним сонечком, буде сухо та ясно», — розповіла вона.

Проте, за її даними, скрізь так не буде.

«У західній частині України, навпаки, знову набіжать хмари, близькість циклону з атмосферними фронтами зумовить дощі, навіть сильні дощі! І, відповідно, значно нижчу температуру повітря, вдень +19…+22 градусів», — додала синоптикиня.

При цьому, як констатує Діденко, західні дощі можуть дійти також до Вінниччини, Одещини та Житомирщини, подекуди можливі грози.

Південно-східний вітер у неділю очікується рвучким, повсюди, окрім західних областей, пориви до штормових, до 15−20 м/с.

У Києві 15 вересня також буде вітряно. Опади малоймовірні, температура повітря до +28 градусів.

На наступному тижні холод та дощі відступлять з території західних областей України, погода вирівняється і повсюди домінуватиме суха сонячна тепла погода, аж з переходом на ще один тиждень.

Як прогнозували синоптики, у першій половині вересня на більшу частину території України продовжить впливати малорухома область високого тиску. Збережуться також стійкі вітри східного та південно-східного напрямку, транспортуючи до нас суху та спекотну середньоазіатську повітряну масу. Такі умови зумовлюють аномально теплу, сонячну та суху погоду. Але наприкінці вересня можливі заморозки.

Фото: https://www.facebook.com/tala.didenko

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