Випав з вікна, з великої висоти: в Чехії українець намагався виконати небезпечний челендж в ТікТок

У Чехії, влада якої схвалила важливі зміни для українських біженців, український тік-токер випав із вікна у прямому ефірі, виконуючи челендж (завдання від інших учасників гри).

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Про це повідомляє повідомляє місцевий портал iDNES.

Повідомляється, що 24-річний український тіктокер випав з вікна в празькому Глоубетіні, коли намагався виконати небезпечний челендж і повиснути на карнизі вікна на руках

Він транслював все в прямому ефірі. За словами речника поліції Яна Данека, молодий чоловік вжив алкоголь перед тим, як впасти.

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Лише дивом хлопець не розбився насмерть.

«На місце виїхали медики та рятувальники. Чоловіка, який впав з висоти, доставили до лікарні», — сказав речник.

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Наразі тік-токер в лікарні з численними травмами. Справу розслідують правоохоронці.

«За попередніми даними, події передувала якась гра у завдання в соцмережі. Чоловіку сказали повиснути на вікні. Іноземець, який перед тим розпивав алкоголь, під час виконання цього завдання випав з вікна та отримав серйозні травми», — повідомив речник поліції.

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Нагадаємо, що в останні роки у всьому світі почастішали випадки загибелі дітей і підлітків через популярні челенджі у TikTok.

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