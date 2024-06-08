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Події

У Дніпрі трирічна дівчинка вдруге (!) випала з 10-го поверху — і знову лишилася жива

18:42 8 червня 2024
Інцидент у Дніпрі

У Дніпрі, де розслідують дивну смерть молодої жінки, на Донецькому шосе 5 червня сталася трагедія: трирічна дівчинка випала з вікна десятого поверху. Її життя дивом врятували, але дитина отримала травми. За дівчинкою мав наглядати батько, але він на момент падіння міцно спав. Це вже другий раз, коли дитина падає з десятого поверху, повідомляє 11 канал.

Першу допомогу малечі надали сусіди, адже до батьків не вдалося додзвонитися. В родині є двоє старших братів, 12 та 19 років, але в момент трагедії за дитиною доглядав лише батько. Сусіди підозрюють, що він відкрив вікно та заснув.

Хоча офіційно родина характеризується позитивно, деякі сусіди, не на камеру, стверджують, що батько має схильність до вживання алкогольних напоїв.

На щастя, дівчинка отримала лише легкі травми і наразі перебуває в лікарні.

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У це складно повірити, але дівчинка вижила після падіння з 10 поверху вже вдруге. Торік вона випала з балкона, кажуть у службі по справах дітей. Тоді мати була на кухні і готувала їсти, а дитина була разом зі своїми братами у вітальні і випала з балкону.

Втім родину на облік не взяли, кажуть не було підстав. Минулоріч родині же радили засклити балкон, але марно. Цьогоріч рекомендації служб у справах дітей такі ж. Проте цього разу родину візьмуть на облік і перевірять чи виконали ті умови.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в одному з районів Києва жінка випала з вікна багатоповерхівки.

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