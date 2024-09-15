Ананасовий пошук кохання: флешмоб об’єднав користувачів соцмереж і рітейлів

В Україні та світі триває скандал навколо фільму «Русские на войне». І для протистояння «русской культуре» розпочатий флешмоб. Але не весь світ живе у війні, як українці. Масове захоплення соціальними мережами в Іспанії, де людей заохочують шукати потенційних партнерів у супермаркетах за допомогою ананасів, призвело до деякого хаосу. Як повідомляється, у місті Більбао, що на півночі Іспанії, працівники магазину викликали поліцію під час флешмобу самотніх людей, які переповнили магазин мережі Mercadona.

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Одиноких людей привабили дописи у соцмережах супермаркетів Mercadona, де стверджувалося, що вони можуть знайти романтику, якщо прийдуть між 19:00 і 20:00 і покладуть ананас догори дном у свій візок, пише Sky News.

Потім людей заохочують йти до винного ряду, щоб знайти інших людей з такими ж фруктами в такому ж положенні. Якщо їм хтось сподобався, вони стукають своїм візком об його, показуючи, що зацікавлені в спілкуванні з ним. Якщо почуття взаємне, можна штовхнути візок у відповідь або просто заговорити. Дехто користувачів TikTok навіть опублікував відео про свій досвід.

За даними видання, предмети у чиємусь візку дають підказки про наміри людини. Наприклад, якщо у когось там лежать шоколадні цукерки або солодощі, це означає, що людина шукає довгострокових стосунків або чогось серйознішого. А от бобові чи салат означають, що вона шукає чогось більш повсякденного, пише видання.

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На своєму офіційному акаунті в TikTok мережа супермаркетів відреагувала на це захоплення, опублікувавши ананас із підписом: «Ананас на полиці Mercadona чекає на побачення».

Захоплення набрало такого розмаху, що в деяких магазинах ананаси, очевидно, стали дефіцитними.

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Тим часом, як повідомляється, Lidl приєднався до гри в побачення, запустивши власну кампанію, щоб заохотити клієнтів робити те ж саме в своїх магазинах — але з кавуном, а не ананасом.

Раніше повідомлялося, що відомі українці запустили флешмоб щодо переходу на українську.

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