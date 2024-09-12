Заглушіть кремлівську пропаганду фактами: як в світі реагують на скандал навколо фільму «Русские на войне»

На Венеційському кінофестивалі в Італії відбулася прем'єра французсько-канадського документального фільму «Русские на войне» російського режисера Анастасії Трофімової. Картина спричинила скандал через контроверсійну тематику, бо показує війну проти України очима російських солдатів. Це викликало хвилю критики від глядачів і експертів.

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Режисерка фільму Анастасія Трофімова, яка раніше працювала на RT, провела 7 місяців на фронті з підрозділом російської армії в 2022 році. Попри це, вона заперечує, що її робота є пропагандою, наголошуючи на міжнародному канадсько-французькому виробництві стрічки. Однак це пояснення не заспокоїло обурення громадськості.

Багато хто вважає фільм спробою виправдати дії росії або романтизувати її військову агресію. Критики відзначають, що картина поширює російську пропаганду й маніпулює фактами в інтересах кремля. Олег Ніколенко, український генконсул в Канаді, де на міжнародному кінофестивалі планують показати «Русских на войне», в соцмережі з цього приводу заявив, що виробництво фільму було схвалено в росії, тому що він «відповідає російським наративам, які зменшують звірства вторгнення. Не могла журналістка кілька місяців провести з російським батальйоном, який воює в Україні, без відома та згоди Міноборони рф», — написав консул.

Показ фільму спричинив протести, зокрема в Україні та серед української діаспори в Канаді. Після цього кілька кінотеатрів в Канаді, а також канадська телекомпанія TVO відмовились від прокату «Русских на войне».

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У відповідь на фільм у соцмережах розпочався флешмоб, що засуджує військові злочини російської армії. Користувачі публікують фотографії режисера та продюсерів фільму на тлі жахливих терактів, вчинених росією. Акція під назвою «Я не бачу військових злочинів росіян» отримала підтримку на сторінці платформи United24 у соцмережі Х (раніше Twitter), де закликали не піддаватися російській пропаганді.

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«Анастасія Трофімова та більшість росіян не побачили б злочинів своїх співвітчизників, навіть якби ми показали їм докази прямо в обличчя. Проте це не означає, що ми не повинні цього робити. Заглушіть їхню пропаганду фактами», — зазначили в повідомленні.

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Назва флешмобу з’явилася після заяви Трофімової про те, що вона «не бачила, щоб росіяни скоювали воєнні злочини». Користувачі соцмереж відповіли публікацією зображень з місць трагедій, таких як Маріуполь, Буча, Ірпінь, Херсон та інші, де на кожне фото додавали знімальну групу фільму.

Раніше «ФАКТИ» писали, що український режисер стрічки «20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар». У своїй промові Мстислав Чернов сказав:"Хотів би ніколи не зняти свій фільм".

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