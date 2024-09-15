Плата за довгий язик: суд в Парижі оштрафував двох жінок, які стверджували, що Бріжит Макрон — чоловік

Ім'я президента Франції Емманюеля Макрона з'явилося нещодавно у низці французьких ЗМІ не тільки через процес над засновником Telegram Павлом Дуровим, але у зв'язку з більш «особистою» справою.

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Дві жінки — Наташа Рей та Дельфін Жегусс (яка відома в Мережі як медіум Амандін Руа) — стверджували, що дружина 46-річного президента Франції Еммануеля Макрона, 71-річна Бріжит Макрон — насправді народилася чоловіком, пише The Guardian.

У 2021 році Наташа та Дельфін опублікували на YouTube чотиригодинне відео, в якому заявили, що Бріжит Макрон народилася чоловіком на ім'я Жан-Мішель Троньє (так звати брата першої леді Франції), а в 80-ті роки здійснила трансперехід. За їхньою версією, першого чоловіка Бріжит, Андре-Луї Озьєра, зовсім не існувало, а її діти насправді були народжені в шлюбі Жан-Мішеля з якоюсь Катрін Озьєр (насправді Картін одружена з Жан-Луї Озьєром — дядьком Андре-Луї). Відео зібрало понад 450 тисяч переглядів, але згодом було вилучено.

На початку 2022 року Бріжит Макрон, її брат та троє її дітей від першого шлюбу подали до суду. Вони звинуватили Наташу та Дельфін у втручанні у приватне життя, проте 2023-го суд відхилив цей позов, оскільки звинувачення були пред'явлені за невірною статтею. Тоді родина Троньє звинуватила Рей та Жегусс у дифамації (вид наклепу).

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Вивчивши деталі справи, суд прийняв рішення оштрафувати Наташу та Дельфін на 13,5 тисячі євро за наклеп. За рішенням суду прихильниці популярної теорії змови тепер зобов'язані виплатити по вісім тисяч євро на користь Бріжит і ще п'ять тисяч євро її братові Жан-Мішелю за заподіяння моральної шкоди. Правопорушницям також призначили умовний штраф у розмірі 500 євро.

Президент Франції з дружиною

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Видання зазначає, що чутки про те, що Бріжіт Макрон — трансгендерна особа, з'явилися ще 2017 року, після того, як Еммануеля Макрона було обрано на пост президента Франції. У грудні 2021 року Наташа Рей, яка називає себе незалежною журналісткою, опублікувала статтю, в якій розповіла про своє розслідування щодо першої леді Франції: жінка вела його кілька років. Рей запевняла, що вона має достатньо доказів того, що Брижит була народжена з тілом чоловіка. Незабаром ця теорія широко поширилася у мережі.

Еммануель Макрон неодноразово виступав із спростуванням цих чуток. У березні цього року він публічно розкритикував ЗМІ за тиражування наклепу про його дружину.

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Нагадаємо, що раніше вже у США суд зобов'язав нинішнього кандидата в президенти США Дональда Трампа виплатити значно більшу компенсацію за наклеп на адресу письменниці Е. Джин Керролл, яка звинуватила його у спробі сексуального насильства.

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