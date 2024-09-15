На війну рвався з 2014 року: ракетний удар забрав життя бійця з Донеччини

Під час виконання бойового завдання в районі села Верхній Бишкин Харківської області загинув солдат В’ячеслав Благовістний. Він служив електриком обслуги енергетичного забезпечення радіотехнічної батареї 138-ї зенітної ракетної бригади. Йому назавжди залишиться 44 роки, повідомляє Cлов'янська міська військово-цивільна адміністрація.

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«В’ячеслав народився в Слов’янську, але незабаром родина переїхала у Краматорськ. Там він отримав неповну середню освіту. Після 9-го класу хлопець вступив до професійно-технічного училища № 56, де здобув професію слюсаря з ремонту електровозів. Паралельно закінчив вечірню школу. Після навчання був призваний на строкову службу, яку проходив у танкових військах в місті Чернівці. Після армії працював слюсарем-зварювальником в Слов’янському тролейбусному управлінні».

Відомо, що після російського вторгнення в Україну у 2014 році В’ячеслав Благовістний намагався долучитись до лав бійців АТО, але його не взяли на службу через травму.

«Проте чоловік все одно знайшов можливість бути корисним батьківщині: у складі будівельної бригади він працював над відновленням звільнених від окупації міст. Згодом повернувся до Краматорська, де влаштувався ковалем».

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З початком повномасштабної війни В’ячеслав не зміг залишитись осторонь. 8 квітня 2022 року він добровольцем прийшов до військкомату, звідки був направлений на службу у зенітні ракетні війська. Після початкової підготовки вдосконалював отримані навички у Польщі та Німеччині. За сумлінне виконання службових обов’язків, мужність та патріотизм був нагороджений: почесною грамотою командира підрозділу, медаллю Київського міського голови «Честь. Слава. Держава», відзнакою Міністра оборони України «Хрест доблесті».

«В’ячеслав Благовістний загинув внаслідок ворожого ракетного удару. Чоловік знаходився біля своєї бойової машини, коли осколок вразив його у шию».

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Бійця поховали у Слов’янську. У нього залишилися сестра і племінниця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Бахмутом загинув воїн з Хмельниччини.

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