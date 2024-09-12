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Навіки 21: в боях за Торецьк загинув воїн з Кіровоградщини

20:05 14 вересня 2024
помічник кулеметника Ярослав Степанюк

11 вересня у селі Підвисоке попрощалися з Ярославом Степанюком, який героїчно загинув, захищаючи свою землю. Йому виповнилося тільки 21… Мужній, сміливий, незламний! Справжній патріот, повідомляє Підвисоцька громада.

«По закінченню 11-ти класів Ярослав вступив до Кропивницького інституту «Університет сучасних знань» за напрямком «Право». З 2023 року розпочав свій військовий шлях в Національній гвардії України. В травні 2024 року продовжив військову службу за контрактом«

Стрілець-помічник кулеметника загинув 4 вересня 2024 року у районі населеного пункту Торецьк, Бахмутського району.

«Загинув син, брат, племінник, друг, побратим… загинули мрії і сподівання, а на серці залишилися біль і смуток. У Ярослава залишились мама — Алла Анатоліївна, батько — Сергій Михайлович та молодша сестра — Інна. Він дбав про своїх батьків, був чудовим сином та братом, мав добре серце, в якому вистачало любові й співчутливості до всіх. Завжди усміхнений та веселий мав багато друзів та знайомих, які й досі не можуть повірити про втрату друга, товариша, однокласника та побратима».

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Провести Ярослава прийшли сотні людей, які на колінах зустрічали траурний кортеж, що востаннє віз загиблого героя до рідної домівки. Поховали воїна на сільському кладовищі в рідному селі.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали історію 26-річного героя, який загинув на Донеччині.

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