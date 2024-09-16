Тисячі доларів: Тарас Тополя зізнався, як заробляє під час війни

Лідер гурту «Антитіла», український співак Тарас Тополя, якому нещодавно виповнилося 37 років, розповів, що приносить йому дохід під час війни та скільки взагалі заробляє коштів. Він зізнається, що не страждав від браку грошей. Про це він розказав на проєкті «Муз_Тренд».

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Зокрема, музикант вміє заробляти, не витрачає кошти даремно, знає їм ціну та у разі потреби економить. Наразі Тополі приносить дохід не лише концертна діяльність, а й бізнес, який він веде в парі з клавішником колективу Сергієм Вусиком. Щоправда, у подробиці виконавець вдаватися не став.

Також Тарас Тополя розповів, що, звичайно ж, чималі суми вони переказують на благодійність. Зазвичай музиканти допомагають закривати збори на потреби захисників.

«У нас із Сергієм є бізнес. Не хочу про нього розповідати. Я ніколи не був у нужді. Багато грошей я і Сергій Вусик віддаємо на благодійність. Ми це не афішуємо. Як правило, це відбувається в такому авральному форматі: треба щось терміново — закрили. Але ми заробляємо, і заробляємо непогано. Коли ми вирішимо, що це потрібно оприлюднити, то ми це оприлюднимо, і, можливо, це здивує багатьох», — розповів артист.

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Співак наголошує, що завжди з розумом підходив до витрат. Тому виконавець тішиться, що може забезпечувати себе та свою родину і не відчувати в чомусь потреби.

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«Мій заробіток — 5 тисяч доларів плюс. Я не люблю говорити про гроші, тому що це найнеприємніша тема, а особливо коли хтось їх рахує. Гурт „Антитіла“ зустрів повномасштабне вторгнення, коли в нас було досить багато грошей на рахунках. Чому? Тому що ми ставимося до витрат дуже скрупульозно, у межах розумного. Ми не купимо квартиру, нову машину. До грошей, їхнього заробляння і витрат потрібно підходити з розумом. А це в „Антитіл“ було завжди і є в мене. Тому я, на щастя, маю можливість забезпечувати свою родину у необхідній мірі», — додав Тарас Тополя.

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Як писали «ФАКТИ», раніше «Антитіла» стали тріумфаторами премії YUNA-2024.

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