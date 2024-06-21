Сьогодні у «Антитіл» подвійна дата — 16 років гурту і 37 років Тарасу Тополі: цікаві деталі про гурт

21 червня — день народження гурту «Антитіла» і водночас його фронтмена Тараса Тополі. Гурту 16, Тарасу 37. Цей день «Антитіла» проводять у польському місті Жешув, де представляють Україну на фестивалі Wschod Kultury. «ФАКТИ» вітають «Антитіла» з подвійною датою і згадують найцікавіші факти з життя гурту.

ВІДЕО ДНЯ

"Антитіла" на фестивалі Wschod Kultury

У «Антитіл» немає офісу

Так, гурт не має і ніколи не мав власного офісу. Всю свою роботу команда «Антитіл» організовує онлайн. За словами музикантів, свого часу це їм допомогло уникнути ковіду і залишатися в строю під часу епідемії.

РЕКЛАМА

«Антитіла» увійшли до Книги Рекордів України

У 2017 році гурт «Антитіла» увійшов до Національного реєстру рекордів України, встановивши рекорд у категорії «Найбільша кількість міст, де відбулися концерти музичного колективу в рамках одного туру». За один місяць гурт дав 26 концертів, а загалом тур відбувся 46-ти містах 4-х країн і тривав 101 день. Це був тур на підтримку альбому «Сонце» у 2017-му.

РЕКЛАМА

Міжнародні колаборації

За 1 рік (2022) «Антитіла» створили дуети з двома найпопулярнішими артистами світу: Едом Шираном і Боно. Такого не вдавалося жодному українському артисту.

РЕКЛАМА

Першопрохідці

«Антитіла» — перший український гурт часів Незалежності, який відвідав з концертом Нову Зеландію. Сталося це у 2023 році в межах навколосвітнього туру MLNL. Саме під час цього туру гурт зібрав 650.000 $ на потреби Сил оборони України.

Особливі відеокліпи

У кліпі на пісню «Фортеця Бахмут» знята реальна не постановочна робота українських артилеристів, що відправляють снаряди з написами рядків пісні прямо по позиціям окупантів. До речі, сама пісня «Фортеця Бахмут» встановила унікальний показник, протримавшись на першому місці українських зведених радіочартів більше 1 року. Пісня була створена всього за 1,5 доби і написана з власного досвіду і переживань. У відеокліпі на пісню «Lego» у 2019 році знявся майбутній Президент України. А для зйомок кліпу «Поламані» було побудовано конструкцію висотою 22 метри, використано 400 літрів легкозаймистої рідини, 300 метрів білої тканини. Підготовка до зйомок тривала 20 днів. Побудова всієї конструкції — 5 діб. У драмера Дмитра Водовозова пошкоджена нога, він загорівся, але продовжував грати до команди: «Стоп, знято!»

На захисті України

24 лютого 2022 року «Антитіла» відправилися до ТЦК та стали на захист територіальної цілісності української держави. У той період музиканти готувалися до презентації сьомого студійного альбому MLNL, яка б мала відбутися 25 лютого. Але війна внесла свої корективи. 25 лютого таки відбулася презентація альбому MLNL. Щоправда, трохи в інший спосіб — у бомбосховищі в умовах бойових дій. «Антитіла» відмічені державними нагородами за оборону Києва і Харкова у перший рік повномасштабного вторгнення. Частина гурту отримала статус ветеранів та учасників бойових дій.

Тарас Тополя

Благодійність

Весною 2014 року, одразу після анексії Криму та розв`язання росією війни на Донбасі, лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя та співзасновник гурту Сергій Вусик розпочали активну волонтерську роботу. Музиканти збирали кошти й закуповували необхідні для українських воїнів амуніцію, електроніку, медикаменти, а також самостійно доставляли їх у зону проведення Антитерористичної операції, підтримуючи Збройні Сили України. Наразі гурт має власний благодійний фонд «Антитіла», який займається забезпеченням Сил оборони України та опікується дітьми загиблих побратимів зі 130 окремого Батальйону ТРО м. Києва, де музиканти несуть службу.

Протягом двох останніх років фондом гурту «Антитіла» зібрано більш ніж 60.000.000 гривень, на які закуплено й передано на передову сотні FPV-дронів, десятки антидронових рушниць, купольних засобів РЕБ, 10 тисяч якісних військових аптечок по стандарту NATO, відремонтовано багато одиниць військової техніки, неодноразово організовано повноцінний та цікавий відпочинок для дітей та дружин загиблих побратимів 130 ОбТРО м. Києва. Гурт «Антитіла» — учасник масштабного міжнародного проєкту «Culture VS War», який вже відбувся у Великій Британії і матиме продовження в багатьох країнах світу.

Мультифункціональність

Мало хто знає, але окрім професійної музичної роботи, кожен учасник гурту виконує ще й додаткові обов’язки. Вокаліст Тарас Тополя — громадський діяч і амбасадор кількох вагомих соціальних проєктів, клавішник Сергій Вусик — директор, HR, ударник Дмитро Водовозов — координатор благодійного фонду «Антитіла», гітарист Дмитро Жолудь відповідальний за мерч, бас-гітарист Михайло Чирко підбирає образи та сценічний одяг.

Творчий доробок

За 16 років гуртом створено і опубліковано 114 композицій, видано 7 альбомів, знято 37 відеокліпів, проведено 8 масштабних турів, 3 аншлагових концерти в Київському Палаці Спорту.

Раніше повідомлялося, що «Антитіла» стали тріумфаторами премії YUNA-2024.

13

Читайте нас у Facebook