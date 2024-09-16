Борис Беккер одружився втретє: хто обраниця легенди тенісу (фото)

Легендарний німецький тенісист, 56-річний Борис Беккер, який відсидів вісім місяців у британській в'язниці у справі про банкрутство, одружився втретє, повідомляє Vogue.

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Обранкою шестиразового переможця турнірів серії «Великого шолома» стала 33-річна менеджер із політичних ризиків Ліліан де Карвалью Монтейру, з якою Борис зустрічався з 2019 року, а навесні 2024-го зробив їй пропозицію руки та серця. Про уродженку африканської острівної держави Сан-Томе і Прінсіпі, яка з дитинства живе в Римі, відомо, що вона має три вищі освіти, говорить п'ятьма мовами і володіє міланською компанією Monforte Communications.

Місцем проведення урочистостей, на яких були присутні близько 85 гостей, пара, яка мешкає в Мілані, обрала прибережне італійське місто Портофіно. Привітати молодят, зокрема, приїхали легендарний голландський футболіст Рууд Гулліт, німецький актор і модель Борис Коджо, голова ATP Андреа Гауденці, а також Ноа та Еліас Беккер, сини Бориса від першого шлюбу.

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Нагадаємо, що Борис Беккер — олімпійський чемпіон 1992 року в парному розряді, дворазовий переможець Кубка Девіса і наймолодший чемпіон в історії Вімблдону (17 років). 2003 року громадянин Німеччини, який з 2012-го проживав у Лондоні, був включений до Міжнародної зали тенісної слави.

Легенда тенісу вже був одружений двічі — з 1993 по 2001 рік на німецькій актрисі Барбарі Беккер (зараз їй 57 років), а з 2009 по 2018-й — на голландській моделі Ліллі Беккер (47).

У Бориса Беккера четверо дітей — 30-річний Ноа, 25-річний Еліас, 24-річна Анна та 14-річний Амадей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова чемпіонка Вімблдону Петра Квітова, яку ледь не вбили, народила первістка.

Фото Vogue

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