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Україна

Росіяни почали закидати українців електронними листами про радіацію після обстрілу Рівненської АЕС

15:59 16 вересня 2024
Фейк

В Україні, яка бореться з російською агресією, громадянам на пошти почали приходити електронні листи, начебто від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій, про ракетний обстріл Рівненської АЕС, який спричинив підвищений рівень радіації. У листах також вказуються інструкції щодо евакуації та посилання на сумнівні ресурси. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

«ДСНС не розсилала подібних повідомлень, а пошти структури не були зламані. Ймовірно, ці листи розсилалися через поштові скриньки-двійники та є частиною російської інформаційної атаки з метою посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські держструктури та знизити рівень довіри до них. !! Якщо ви отримали подібний лист, позначте його як спам та в жодному разі не переходьте за вказаними посиланнями. Якщо ви все ж перейшли за посиланням, зверніться до Кіберполіції», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у соцмережах Польщі активизувались агенти кремля.

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