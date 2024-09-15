Відповідь за обстріл Полтави: воїни ЗСУ вдарили по скупченню росіян у Курській області

Підлий удар російських терористів по навчальному закладу Полтави 3 вересня був спрямований на те, щоб налякати українців і зламати наш бойовий дух. Але вийшло все навпаки — українців не так легко зламати, а наші воїни намагаються помститись російським нелюдям за кожної слушної нагоди.

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Одну з таких можливостей використали бійці підрозділу «Khorne Group» 116-ї ОМБр.

«Атвєточка за полтавське училище зв'язку. Орки перемішалися в купу будівельного сміття та своїх поганих черепів. Привозьте нам більше строковиків і десантників. Ми за всіма вами спостерігаємо», — підписали вони відео.

В Мережі нагадують, що 19 листопада 2023 року, в День ракетно-артилерійських військ рф під час нагородження, ЗСУ вдарили по місцю розташування 810-ї бригади морської піхоти рф в Херсонській області. Тоді ЗСУ знищили десятки окупантів.

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Цей удар став відповіддю за атаку РФ по військовослужбовцям 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади 3 листопада 2023 року. Тому «традицію» відповідати ворогові за його теракти продовжено.

Також нагадаємо, що внаслідок ворожого ракетного удару по Полтаві 5 вересня 58 людей загинули, ще 328 були поранені.

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