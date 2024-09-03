Розпалюють ворожнечу до українців: у соцмережах Польщі активизувались агенти кремля

У Польщі, де захисток від війни знайшли мільйони українців, почали поширюватись антиукраїнські нарративи. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

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Фахівці Центру виявили у соцмережі Facebook, яка має близько 20 млн користувачі, низку сторінок польською мовою, що містять ненависть до українців серед поляків.

«Найбільшими з них є: Ukrainiec nie jest moim bratem, Marsz Niepodległości, Wrealu24 тощо», — йдеться у повідомленні.

В Центрі зазначили, які тези просуваються через ці спільноти:

- українці — одвічні вороги поляків;

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- українські біженці ведуть себе в Польщі як окупанти, Польща стає колонією України;

- поляки стають «громадянами другого сорту» у власній країні;

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- відбувається «українізація» та «бандеризація» Польщі;

- Польща має припинити військову допомогу Україні;

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- через допомогу Україні в Польщі наростає економічна криза;

- допомога Україні може втягнути Польщу у війну.

Також серед типових прикладів дезінформації в Польщі — стереотипні фейки про українських жінок, участь Польщі в поділі України та війну.

Фахівці Центру також пишуть, що вислови та наративи, співзвучні кремлівським, є й на фан-сторінках окремих польських правих політиків.

Антиукраїнські наративи дуже поширені на сторінці Гжегожа Брауна — члена партії «Конфедерація». Там наявні публікації під гаслами «Стоп українізації Польщі» та «Стоп бандеризації Польщі», висвітлюються антиукраїнські акції та пресконференції, уточнили в Центрі.

Як відомо, у спільній українській та польській історії є сторінки, які дуже болючі для обох сторін. Однією з таких є Волинська трагедія, яку у Польщі називають Волинською різнею. Неодноразово польскі високопосадовці пов'язували розв'язання цього питання з майбутнім членством України в Євросоюзі. Зокрема, нещодавно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна не стане членом ЄС без врегулюваня спірних історичних питань. Слова польського прем'єра прозвучали на тлі заяв міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який під час одного виступу згадав про операцію «Вісла» та «українські території», що викликало негативну реакцію поляків.

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