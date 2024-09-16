Європа потонула: катастрофічні повені призвели до жертв у країнах, що сусідять з Україною (фото, відео)

У країнах Центральної Європи на вихідних 14 та 15 вересня пройшли сильні дощі, які спровокували повені у річках. Негода призвела до евакуації мешканців підтоплених регіонів. Внаслідок стихійного лиха вже є загиблі, а також зруйновані будинки в окремих районах, повідомляє 24 канал.

ВІДЕО ДНЯ

Так, сильні дощі, пов'язані із циклоном «Борис», обрушилися на Польщу з 12 вересня. Інтенсивні зливи призвели до швидкого підвищення рівня води в регіоні, причому південний захід Польщі опинився в критичних умовах. Влада особливо стурбована Нижньосилезьким, Опольським, Сілезьким і Малопольським воєводствами, причому Нижньосилезьке та Опольське воєводства зазнають найсерйозніших загроз.

В історичному місті Глухолаз, розташованому на південному заході Польщі поблизу Чехії, рятувальники розгорнули сотні мішків із піском уздовж берега річки, щоб пом'якшити наслідки повені. Жителів сусіднього міста Клодзко наразі евакуювали. У Глухолазі згодом стало відомо, що обвалився міст. Загалом ситуація у місті катастрофічна. Вода річкою тече вулицями міста. Раніше мер міста Павло Шимкович звернувся до всіх мешканців із проханням евакуюватись.

У гірському містечку Строне-Сльонську Нижньосілезького воєводства внаслідок повені було пошкоджено греблю на річці Моравка, в результаті місто фактично опинилося під водою. Міністерство національної оборони повідомило, що для допомоги в евакуації у Строні-Сльонську направлено вертоліт Мі-17.

РЕКЛАМА

Багато мешканців вимагають евакуації з дахів своїх будинків. Де-не-де ситуація така, що туди можна дістатися тільки на гелікоптері. Крім того, відомо, що в Польщі одна людина загинула у повіті Клодзка, який прем'єр-міністр Дональд Туск назвав районом країни, що найбільш постраждав. Там місцева річка піднялася понад 6 метрів.

РЕКЛАМА

Згодом Дональд Туск розпорядився оголосити країні стан стихійного лиха. Його можуть запровадити в певній частині або на всій території країни.

РЕКЛАМА

Румунія також бореться з руйнівними наслідками нещодавньої повені, що призвела до загибелі щонайменше чотирьох людей. Особливо сильно постраждав східний регіон країни, де тисячі будинків було зруйновано чи серйозно пошкоджено.

Загалом у Румунії повінь вразила вісім повітів, завдавши її мешканцям значних збитків. Прем'єр-міністр Марчел Чолаку повідомив, що близько 5000 будинків було пошкоджено, а 25 тисяч мешканців залишилися без електрики. Особливо важка ситуація склалася у повіті Галац, де було виявлено перші жертви стихії.

Чеські ЗМІ пишуть, що вранці 15 вересня енергетична компанія CEZ Distribution оголосила про серйозні перебої в електропостачанні, які торкнулися 11 районів у північних регіонах країни. Понад 200 000 жителів поки що залишаються без електроенергії, причому значні перебої спостерігаються у Южноморавському, Височинському, Злинському та деяких районах Оломоуцького краю.

Чеська поліція повідомила, що розшукує трьох людей, які перебували в автомобілі, що впав у річку Старич 14 вересня поблизу Липова-Лазне, сіла приблизно за 235 кілометрів на схід від Праги, яке постраждало найсильніше разом із сусіднім містом Єсенік.

В Австрії також погіршується ситуація із погодою. За даними Австрійського федерального інституту геосфери, серпень став спекотним місяцем за всю історію спостережень, але останні прогнози передбачають сильні опади в багатьох регіонах, щодня очікується до 20 сантиметрів опадів. Снігопади вже почалися у кількох районах, що викликає занепокоєння щодо можливого сходження лавин.

В австрійському Тіролі зійшла лавина, коли в горах була група туристів із 30 осіб. Відомо, що одна людина зникла, до її пошуків залучили рятувальників, проте чи знайшли постраждалого — невідомо.

Також загинув пожежник, який гасив повінь у Нижній Австрії, повідомив у неділю віце-канцлер Австрії Вернер Коглер. Тим часом повінь вже дісталася Відня, там у районі Пентинг з будинків евакуювали місцевих жителів. У столиці, Відні, також підтоплено дві лінії метро, які працюють із перебоями.

Через рясні дощі вулиці міст і сіл Молдови охопила вода. У мережі показали відео з Кишинева, на якому потоки води зносять людей із ніг. Зокрема, двох жінок вода затягла просто під колеса машини, яка на щастя на той момент стояла. Обом допоміг перехожий.

Також про такий випадок повідомляли і в іншій частині міста: там жінка потрапила до бурхливого потоку води.

У повідомленні Департамент електротранспорту Кишинева підтвердив, що тролейбусне та автобусне сполучення призупинено з метою забезпечення благополуччя пасажирів та персоналу. Сильні опади призвели до значних перебоїв у русі транспорту в Кишиневі та Страшенах, а також у Кантемирському та Лейському районах.

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Україна відправить підрозділи ДСНС до Молдови, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини та Чехії для боротьби з наслідками лиха.

Як писали «ФАКТИ», киян попередили про загрозу найближчими годинами через поривчастий вітер.

274

Читайте нас у Facebook