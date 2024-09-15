Європу накрила негода: в «Укрзалізниці» попередили про затримку поїздів з Чехії та Польщі

У неділю, 15 вересня, негода розгулялася не тільки на півдні України, а й в низці країн Європи. Чехія та Польща потерпають через сильні повені. Зокрема, у Чехії це найсильніша повінь більш ніж за 100 років.

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Через негоду залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів на залізній дорозі. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

В компанії також заявили, що готові допомогти з гнучкою організацією стиковок для українських пасажирів.

«Станом на зараз, обидва поїзди з Праги — до Чопа і до Перемишля — досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси», — йдеться у повідомленні.

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Пасажирам з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, порадили звязатися з чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів.

«Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки», — додали в «Укрзалізниці».

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Пізніше в компанії повідомили, що поїзди з Праги до Чопа і зворотно їхатимуть в обʼїзд з невеликою затримкою, але ці рейси не скасовуються.

«Український стиковочний поїзд 59/60 до Києва чекатиме на пасажирів з Праги. Це стосується рейсів із прибуттям як сьогодні, так і — попередньо — завтра. Поїзди з Праги на Перемишль і зворотно поки що лишаються скасованими через затоплення інфраструктури. Крім того, не курсує на затопленій прикордонній ділянці важливий пересадковий поїзд 105/106 Грац — Відень — Перемишль», — додали залізничники.

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А Австрію засипає снігом, повідомляють місцеві ЗМІ.

Снігопади фіксуються в нижній Австрії, густонаселеній провінції країни після Відня. Там оголосили надзвичайний стан.

Крім того, в інших регіонах Австрії також фіксуються повені. Місцева влада готується до можливих наслідків стихії.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, сильні дощі сьогодні очікуються на заході України. Вони можуть дійти також до Вінниччини, Одещини та Житомирщини, подекуди можливі грози.

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