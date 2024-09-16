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Тримайтеся подалі від дерев: киян попередили про загрозу в найближчі години

16:33 16 вересня 2024
Пориви вітру

В Києві, який готується зустрічати забруднені росіянами води Десни, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 вересня очікуються пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Офіційний портал Києва нагадує основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:

- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт;
- у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

«Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО „Київзеленбуд“: 044−272−40−18. Також коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044−430−37−13 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103. При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 050−387−35−42 (телефон ЦОДР)», — йдеться у повідомленні офіційного порталу Києва.

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