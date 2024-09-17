Красуня-дружина народила найкращому футболісту Євро-2020 первістка (фото, відео)

Чемпіон Європи з футболу у складі збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма та його кохана Алесія Елефанте, яких влітку минулого року зв'язали та побили під час пограбування в Парижі, стали батьками. Про це знаменитий воротар «ПСЖ» повідомив на своїй сторінці в Instagram. Хлопчику, якого Джанлуїджі ніжно тримає на руках, дали ім'я Лео.

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До численних привітань на адресу футболіста та молодої мами приєднався клуб італійського голкіпера.

«Сім'я Доннарумми розширилася. Клуб бажає всього найкращого Джіджіо та жінці, яка народила маленького Лео. І мати, і дитина почуваються добре», — йдеться у повідомленні «ПСЖ» у соцмережі Х.

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Додамо, що Доннарумма та його ровесниця, мініатюрна дизайнер інтер'єрів Елефанте (різниця у зрості в пари — 31 сантиметр: 196 см проти 165 см!) разом із 2016 року. У травні 2024-го вони оголосили, що чекають на первістка.

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Нагадаємо, що 25-річний Джанлуїджі Доннарумма — володар Суперкубка Італії у складі «Мілана», а також триразовий чемпіон Франції, триразовий володар Суперкубка країни та володар Кубка Франції у воротарському светрі «ПСЖ», за який він виступає з 2021 року. У лавах збірної Італії голкіпер, окрім перемоги на Євро-2020 (там його визнали найкращим гравцем турніру), також двічі завоював «бронзу» Ліги націй.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найдорожчий воротар світу з Грузії одружився з красунею-моделлю.

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Фото Instagram

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