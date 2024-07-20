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Спорт

Найдорожчий воротар світу з Грузії одружився з красунею-моделлю: весільні фото

10:41 20 липня 2024
Гіоргі Мамардашвілі та Елене Епіташвілі

Воротар іспанської «Валенсії» та збірної Грузії 23-річний Гіоргі Мамардашвілі, який дійшов зі своєю командою на Євро-2024 до 1/8 фіналу, одружився з 24-річною красунею-фотомоделлю Елене Епіташвілі, яка знімається в рекламі відомих брендів і позує для глянцевих журналів.

Кілька днів тому пара, яка чекає на народження доньки, розписалася, а напередодні повінчалася на батьківщині за православним обрядом. На весілля наречена одягла білу пишну довгу сукню без бретелів, довгу фату та мінімалістичні прикраси. Свій образ красуня доповнила манікюром молочного кольору та букетом із білосніжних гіпсофілів. Знімки з урочистостей пара опублікувала в Instagram (до речі, у нареченої у соцмережі майже 70 тисяч підписників).

 

Зазначимо, що вихованець тбіліського «Динамо» Гіоргі Мамардашвілі став одним із героїв Євро-2024 у Німеччині. Саме завдяки його блискучій грі (29 сейвів у чотирьох матчах!) збірна Грузії сенсаційно вийшла на чемпіонаті Європи з групи.

До речі, після завершення Євро-2024 Мамардашвілі разом із португальцем Діогу Коштою став найдорожчим воротарем світу (авторитетний Transfermarkt оцінює ринкову вартість обох у 45 млн євро). На третьому місці — голкіпер «ПСЖ» та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма (40 млн). За інформацією ЗМІ, інтерес до воротаря збірної Грузії вже виявляють «Ліверпуль», «Баварія», «Ньюкасл» та інші гранди.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 50-річна наречена легендарного воротаря Джанлуїджі Буффона чекає на дитину.

Фото Instagram

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