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В Україні підвищують податки: що відомо

14:43 17 вересня 2024
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Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону про збільшення податків, в тому числі військового збору. Податки планується підвищити з 1 жовтня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Проєкт закону № 11416-д за основу підтримав 241 депутат.

В документі пропонується:

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- підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%,

- встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць),

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- встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи,

- встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

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- зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання);

- встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;

- авансові внески для АЗС.

Йдеться про те, що підвищення податків в цілому дасть додатковий ресурс державному бюджету у 2024 році на 58 млрд гривень, здебільшого за рахунок підвищення військового збору з громадян. Підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% (дасть бюджету 27 млрд гривень).

Щодо військового збору на рівні 5%, то Кабмін вже врахував таку норму в проєкті бюджету на 2025 рік.

Зокрема, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень; встановлення військового збору для платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців І, ІІ, ІІІ та IV груп — 13,7 млрд гривень, юридичних осіб ІІІ групи — 929 млн гривень.

Як повідомляли «ФАКТИ», за інформацією Міноборони, зараз не вистачає коштів на бойові виплати військовослужбовцям. Народні депутати планують внести зміни до Державного бюджету на 2024 рік, щоб перерозподілити кошти на цю статтю видатків.

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