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Гроші

На армію грошей немає, але у Раді знайшли вихід

17:47 6 вересня 2024
Боєць ЗСУ з кулеметом

Наразі Міноборони не вистачає коштів на бойові виплати військовослужбовцям, які були оновлені Кабміном навесні.

«На жаль, це правда. Міноборони нам каже, що не вистачає грошей, щоб до 20 вересня заплатити бойові. Але ми проголосуємо зміни до Державного бюджету до цієї дати. Я не можу зараз розголошувати дату засідання Верховної Ради, але десь 17−18 вересня ми очікуємо цього голосування», — заявила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону.

За її словами, часу, що залишиться до дати виплат, вистачить, аби всі відповідні бюрократичні процедури завершилися.

«Голова Верховної Ради негайно підпише цей проект закону. Думаю, що президент також це зробить швидко. Бо всі посадові особи розуміють, як швидко це потрібно зробити», — додала вона.

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Нагадаємо, що раніше були ухвалені заохочення для військових за знищену ворожу техніку — як грішми, так і додатковою відпусткою.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ

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