Від одного до 30 відсотків: у Кабміні та Раді вирішують, який військовий збір мають платити українці

Кабінет міністрів України схвалив закон про зміни у державний бюджет 2024 року з підвищенням видатків на 500 млрд та податкові зміни на 140 млрд грн. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

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«До речі, в законопроекті про підвищення податків від Уряду будуть зміни по оподаткування поштових посилок. Ось ця норма говорить про те, що відправлення не будуть оподатковуватися ПДВ до 45 євро (а не 150 євро). І то не всі», — написав він.

Серед основних новацій:

- підвищення ставки військового збору до доходів, визначених статтею 163 Кодексу до 5%;

- встановлення обовʼязку сплати військового збору юридичними особами у розмірі 1% доходу від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи;

- встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5% в розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць фізичними особами — підприємцями платниками єдиного податку першої, другої та четвертої групи;

- встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 1% від доходу ФОП платниками єдиного податку третьої групи;

- становлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5% від вартості банківських металів юридичними та фізичними особи, які здійснюють операції з придбання у банків банківських металів;

- встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів підприємствами, установами та організаціями та ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння (в

тому числі виробленими із давальницької сировини);

- встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 15% від вартості набутого рухомого майна підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами МВС, крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством;

- встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5% від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного обʼєкта нерухомості;

- встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5% постачальниками електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного звʼязку, сплаченої кінцевими користувачами таких послуг.

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