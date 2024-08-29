Венеційський кінофестиваль: хто отримав першого «Золотого лева»

Після тріумфу зірок на Канському кінофестивалі у Франції естафету свята кіно прийняла Італія. 81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль офіційно розпочався 28 серпня 2024 року на сцені Sala Grande, розташованій у Палаццо дель Сінема на острові Лідо. Як повідомили на офіційному сайті Венеційської бієнале, в рамках основного конкурсу будуть представлені 21 фільм, включаючи нові роботи відомих режисерів, таких як Тодд Філліпс, Педро Альмодовар та Лука Гуаданьїно.

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Відкрила кінофестиваль італійська актриса Свева Альвіті, яка також проведе церемонію закриття 7 вересня, коли будуть оголошені володарі «Левів» та інших офіційних призів фестивалю.

Президент фестивалю П'єтранджело Буттафуоко та художній директор Альберто Барбера зазначили, що у програмі буде показано новий фільм Тіма Бертона «Бітлджюс Бітлджюс» та «Джокер: Божевілля на двох». Обидва фільми також заплановані до релізу в Україні.

Журі основного конкурсу очолює Ізабель Юппер, серед членів журі також відомі режисери та актори, зокрема Джеймс Грей, Агнешка Голланд, Абдеррахмане Сіссако, Джузеппе Торнаторе та інші.

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Італійська актриса Свева Альвіті

Першу нагороду фестивалю вручили легендарній американській акторці і триразовій номінантці на премію «Оскар» Сігурні Вівер. Зірка була нагороджена «Золотим левом» за заслуги перед кіномистецтвом.

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Сігурні Вівер

На фестивалі очікується присутність багатьох зірок, серед яких Леді Ґаґа, Хоакін Фенікс, Джордж Клуні, Бред Пітт, Анджеліна Джолі та багато інших. Анджеліна Джолі зіграла головну роль у фільмі Пабло Ларрейна «Марія» про останні дні заслання Марії Каллас у Парижі.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ» минулорічний фестиваль у Венеції відзначився кількома скандалами. Зокрема іспанського актора заарештували за звинуваченням у сексуальному насильстві за день до вручення йому кінопремії.

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