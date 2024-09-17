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Ворог обстріляв Дніпропетровську та Запорізьку області: постраждали житлові будинки та об’єкти інфраструктури

8:23 17 вересня 2024
Руйнування у Запорізькій області

Нікополь, що на Дніпропетровщині, знову перебував під ударами ворога — надвечір 16 вересня російська армія вдарила по місту дроном-камікадзе, а вночі — вгатила по райцентру, застосувавши важку артилерію.

На щастя, загиблих і постраждалих немає, поінформував очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Постраждали приватні будинки

... і господарчі споруди

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«Вже на ранок атаки на місто поновилися. Агресор скерував на нього БпЛА. Наслідки уточнюються», — йдеться у його ранковому повідомленні.

Тим часом по сусідній з Дніпропетровською Запорізькій області окупанти за добу завдали 177 ударів. Постраждали 12 населених пунктів, підрахував голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За його інформацією, війська рф здійснили 3 авіаційні удари по Кам’янському та П'ятихатках, 81 БпЛА різної модифікації атакували Магдалинівку, Ясинувате, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку, 17 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Гуляйполе, Новоандріївку та Новоданилівку, а також по території лінії зіткнення було завдано 76 артобстрілів.

«Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — повідомив посадовець.

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Нагадаємо, що нова стратегія командування ЗСУ, на думку генерала армії у відставці Миколи Маломужа, полягає у підготовці знищення сил і засобів противника на основних стратегічних напрямках, де він проривається, а це й Запорізький напрямок зокрема. Переломна ситуація на фронті, на його думку, може виникнути уже до кінця року.

Фото t. me/ivan_fedorov_zp/

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