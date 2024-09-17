Ворог випустив вночі більше 50 дронів: скільки цілей збила ППО

У ніч на 17 вересня росія запустила по території нашої країни більше 50 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Загалом ворог запустив 51 безпілотник із напрямків:

курська;

приморсько-ахтарська;

мису Чауда.

До відбиття повітряної атаки залучались:

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авіація;

зенітні ракетні війська;

мобільні вогневі групи;

підрозділи радіоелектронної бороть Повітряних сил та Сил оборони.

ППО працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Загалом вдалось знищити 34 дрони. Під час роботи РЕБ 12 БпЛА були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Ще два — повернулись до рф.

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Варто зауважити, що останнім часом росіяни посилили використання «Шахедів». На думку експерта з авіації Костянтина Криволапа, це говорить про те, що у росіян або з'явилося додаткове виробництво, або те виробництво, яке було розгорнуте раніше, то вони досягли там можливостей по комплектації, виробництву фюзеляжів тощо.

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Нагадаємо і про атаки українських ударних БПЛА по території рф — нещодавно наші бойові «пташки» влаштували гарячу ніч навіть мешканцям підмосков'я.

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