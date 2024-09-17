Ворог випустив вночі більше 50 дронів: скільки цілей збила ППО
У ніч на 17 вересня росія запустила по території нашої країни більше 50 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Загалом ворог запустив 51 безпілотник із напрямків:
- курська;
- приморсько-ахтарська;
- мису Чауда.
До відбиття повітряної атаки залучались:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- мобільні вогневі групи;
- підрозділи радіоелектронної бороть Повітряних сил та Сил оборони.
ППО працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Загалом вдалось знищити 34 дрони. Під час роботи РЕБ 12 БпЛА були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Ще два — повернулись до рф.
Варто зауважити, що останнім часом росіяни посилили використання «Шахедів». На думку експерта з авіації Костянтина Криволапа, це говорить про те, що у росіян або з'явилося додаткове виробництво, або те виробництво, яке було розгорнуте раніше, то вони досягли там можливостей по комплектації, виробництву фюзеляжів тощо.
Нагадаємо і про атаки українських ударних БПЛА по території рф — нещодавно наші бойові «пташки» влаштували гарячу ніч навіть мешканцям підмосков'я.196
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