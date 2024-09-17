«Ми повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян»: ССО закликають доєднатися до найсучаснішої складової ЗСУ (відео)

Сили спеціальних операцій Збройних сил України — це одна з наймолодших та найсучасніших складових ЗСУ. Одним з найважливіших і найскладніших завдань бійців ССО є організація руху опору на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про підпілля та партизанські сили, які допомагають у боротьбі зі спільним ворогом.

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Гаслом бійців є відомий девіз Святослава Хороброго «Іду на Ви», що розміщений, зокрема, на їхній емблемі.

У 2019 році 140-й центр Сил спеціальних операцій пройшов сертифікацію як підрозділ і має право бути залучений в Сили швидкого реагування НАТО. Це перший підрозділ не з країни НАТО, який пройшов відповідну сертифікацію.

За словами президента Володимира Зеленського, бійці ССО ЗСУ на найгарячіших ділянках фронту виконують найважливіші та найвідповідальніші бойові завдання.

«Про роботу воїнів Сил спеціальних операцій не можемо багато говорити, але це завжди результати, які зміцнюють Україну та послаблюють російських окупантів», — сказав Зеленський з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних сил України, який українці відзначають 29 липня.

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Варто відзначити, що Сили спеціальних операцій продовжують рекрутувати до своїх лав добровольців.

Відповідне відео із закликом приєднуватися до Руху опору опублікували у телеграм-каналі Сил спеціальних операцій ЗС України.

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«Ми є народ України, ми — тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян», — йдеться в повідомленні від ССО.

Спецпризначенці наголосили, що рух опору шириться та набирає обертів, щоб стряхнути з України смердючі уламки гнилої імперії.

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«Ми щодня наближаємо перемогу над нашим споконвічним ворогом. Ми вдома, а значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас!» — підкреслили воїни.

Приєднатися до Руху опору можна за посиланням.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що президент Зеленський привітав з професійним святом українських розвідників.

На фото у заголовку: Церемонія присяги підрозділу Руху опору ССО ЗСУ. Серпень 2022. Україна (Фото: ССО ЗСУ)

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