На Усика вдягли кайданки в польському аеропорту: подробиці інциденту та коментар самого боксера (відео)

Пізно увечері у вівторок, 17 вересня, українські та польські ЗМІ сколихнула новина про те, що непереможного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика заарештовано в аеропорту Кракова.

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Відео, на якому польські прикордонники ведуть нашого боксера у кайданках, опублікував народний депутат, олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

Невдовзі всіх спробувала заспокоїти дружина Усика Катерина, яка написала в соцмережі: «Все нормально! Все добре! Пізніше Олександр все пояснить. Нічого кримінального. Усім на добраніч».

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На інцидент по гарячих слідах відреагувало наше МЗС, яке виступило із заявою. «Українська сторона категорично засуджує продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона», — йшлося у заяві нашого зовнішньополітичного відомства.

Крім того, глава МЗС України Андрій Сибіга доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням, а ще вирушити до аеропорту, щоб з'ясувати обставини затримання Олександра Усика.

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Вже ближче до опівночі президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі, що українського чемпіона відпустили.

«Поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли його затримали, — написав глава держави у своєму Telegram-каналі. — Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина та чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися у всіх деталях інциденту в аеропорту Кракова.

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Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили, і більше його ніхто не затримує".

«Слава Богу, все добре. Ніхто не був заарештований. Усик — вільний. Це непорозуміння», — своєю чергою, написав у соцмережі промоутер українського чемпіона Олександр Красюк.

При цьому Красюк, за інформацією польських ЗМІ, повідомив голові Knockout Promotions Онджею Василевському (а той, своєю чергою, журналістам), що Усик приїхав до аеропорту разом з другом, якого не пустили на літак. Олександр летіти без друга не схотів, і зрештою їх обох затримали.

«Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І повага польській поліції за виконання своїх обов'язків, попри зріст, вагу, розмах рук та регалії», — написав серед ночі Олександр Усик, який так і не назвав причини інциденту.

До речі, наш чемпіон збирався летіти до Іспанії, де у Валенсії у нього заплановано тренувальний збір перед реваншем з Тайсоном Ф'юрі, який заплановано на 21 грудня в Саудівській Аравії. При цьому 21 вересня Усик планує бути присутнім у Лондоні на чемпіонському бою між Ентоні Джошуа та Денієлом Дюбуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик став найбільш високооплачуваним спортсменом України.

Фото Instagram

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