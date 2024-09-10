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Спорт

Хто за Усиком: названо найбільш високооплачуваних спортсменів України за рік

14:22 10 вересня 2024
Олександр Усик

Два боксери, дев'ять футболістів, два баскетболісти та дві тенісистки увійшли до числа 15 найбільш високооплачуваних спортсменів України за останні 12 місяців, за версією журналу Forbes.

На вершині рейтингу опинився чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який цього року завоював титул «абсолюта» у надважкій вазі в бою з Тайсоном Ф'юрі. За поєдинок у Саудівській Аравії олімпійський чемпіон отримав близько 34 млн доларів. Загалом же 2024-го Усик заробив приблизно 54 млн в американській валюті.

На другому місці у списку багатіїв опинився футболіст лондонського «Арсенала» та збірної України Олександр Зінченко, який поповнив свій банківський рахунок на 10 млн доларів.

Замкнув «призову» трійку ще один футболіст з АПЛ, півзахисник «Челсі» та збірної України Михайло Мудрик (6,6 млн доларів).

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Список 15 найбільш високооплачуваних спортсменів України за рік:

1. Олександр Усик (бокс) — 54 млн доларів;

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2. Олександр Зінченко (футбол) — 10 млн;

3. Михайло Мудрик (футбол) — 6,6 млн;

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4. Анатолій Трубін (футбол) — 4,2 млн;

5. Артем Довбик (футбол) — 3,9 млн;

6. Василь Ломаченко (бокс) — 3,7 млн;

7. Святослав Михайлюк (баскетбол) — 3,5 млн;

8. Ілля Забарний (футбол) — 3,4 млн;

9. Олексій Лень (баскетбол) — 3,3 млн;

10. Віталій Миколенко (футбол) — 3 млн;

11. Андрій Лунін (футбол) — 2,8 млн;

12. Георгій Судаков (футбол) — 1,9 млн;

13. Еліна Світоліна (теніс) — 1,9 млн;

14. Віктор Циганков (футбол) — 1,8 млн;

15. Марта Костюк (теніс) — 1,5 млн.

«Заробив 54 млн доларів за рік? Це не так, але нехай буде — отже, я справді зароблю стільки», — прокоментував свою появу на вершині рейтингу Олександр Усик.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найбільш високооплачуваний тренер світу кинув дружину і трьох дітей заради віце-«Міс Ісландія».

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