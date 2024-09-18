Роботи вистачить на всіх: що відбувається на ринку праці в Україні

Незважаючи на скрутне становище на фронті, а також перманентну загрозу блекауту, на українському ринку праці кількість вакансій стала найбільшою з 24 лютого 2022 року і склала понад 115 тисяч. Частково це пояснюється сезонним зростанням попиту на працівників освіти перед новим навчальним роком. Також на ринку було відзначено зростання середньої заробітної плати до 21 500 гривень.

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Про це повідомляє пресслужба порталу пошуку роботи Work.ua. При цьому зростає і участь ЗСУ в пошуку кандидатів на контрактну службу — майже 4% вакансій на порталі пропонуються в рамках військового рекрутингу, а майже 6% всіх пропозицій (6642) передбачають ще й бронювання від військової служби.

За даними Work.ua, кількість вакансій на роботу за підсумками серпня стала рекордною з 24 лютого 2022 року і досягла 115 482 вакансій. При цьому в низці областей кількість пропозицій роботи перевищила довоєнну в 1,5−2 рази, як, наприклад, на Закарпатті. Лідерами ж на ринку праці за кількістю вакансій залишаються Київська, Дніпропетровська, Львівська, Одеська та Харківська області.

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За підсумками серпня найбільше роботодавці шукали працівників у категорії «освіта і наука», тут приріст пропозицій становив 27%. Однак у середньому найбільше роботодавці, як і раніше, шукають людей у сферу обслуговування (20 497 вакансій), виробництво (19 932), роздрібну торгівлю (13 979), логістику (11 790) та інші сфери.

При цьому найпростіше знайти роботу у сфері готельного бізнесу, туризму і ресторанів — при 11 137 пропозиціях конкуренція тут найнижча. Водночас шукачі, які бажають працювати дистанційно, мають готуватися до найжорсткішої конкуренції.

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Нагородою ж переможцям конкуренції буде зарплата, середній розмір якої за підсумками серпня зріс на 500 гривень — до 21 500 гривень. При цьому найбільший приріст оплати праці (5%) у серпні стався у працівників сфери транспорту та атвобізнесу, які тепер заробляють до 30 тисяч гривень.

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У серпні найвищі середні зарплати (крім керівних посад, сфери ІТ і фахівців у Силах оборони) отримували ендодантисти (55 000 грн), водії-міжнародники (50 000 грн), керамісти (47 500), рієлтори (40 000 грн), майстри СТО (37 500 грн), адміністратори кав'ярень (37 000 грн), регіональні менеджери (36 500 грн), внутрішні аудитори (36 250 грн).

Раніше повідомляли про те, що мінімальна зарплата в Україні продовжує залишатися в 2,5 раза нижчою за середню, і до того ж у 2025-му році не зростатиме, залишившись на рівні 8000 гривень на місяць.

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