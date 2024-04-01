Нові зарплати та нові тарифи: що змінилося для українців з 1 квітня

З 1 квітня 2024 року мінімальну зарплату в Україні буде збільшено на 900 грн — до 8000 грн у розрахунку на місяць, а в погодинному розмірі становитиме 48 грн.

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Відповідно, нагадує NV, з 1 квітня зміняться показники, які залежать від розміру мінімальної зарплати:

податок на доходи фізичних осіб становитиме не менше 1440 грн (8000×18%);

військовий збір — не нижче 120 грн (8000×1,5%);

мінімальна сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування — не менше ніж 1760 грн (8000×22%).

максимальна сума єдиного внеску — 26 400 грн (8000×15×22%).

Також зміниться і максимальна база нарахування єдиного внеску, що становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати.

Збільшення пенсій

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Через підвищення мінімальної зарплати з 1 квітня зростуть пенсії тих українців, вік яких перевищує 65 років і які мають повний стаж. Розмір повного стажу становить 35 років для чоловіків, 30 — для жінок. Розмір пенсій для цієї категорії пенсіонерів має становити не менше ніж 40% від мінімальної зарплати, яка з 1 квітня зросте з 7100 грн до 8000 грн.

Також з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).

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Звільнення у запас «строковиків»

З квітня 2024 року почнеться звільнення в запас військовослужбовців термінової військової служби, які залишилися служити понад норму через повномасштабне вторгнення рф. Наприкінці лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про звільнення у запас терміновиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану. Цей документ передбачає, що вони звільняються у запас «у строки, визначені указом президента України». Такий указ було видано 7 березня і відповідно до нього звільнення терміновиків відбудеться у квітні — травні 2024 року. Звільняти у запас звільнятимуть терміновиків із ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та законних військових формувань.

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Таким строковикам надано відстрочку від подальшої мобілізації на 12 місяців з дня звільнення в запас (якщо вони не виявили бажання продовжувати військову службу).

Розширення категорій ВПО, які можуть отримувати виплати

Наприкінці березня уряд прийняв ухвалу, яка продовжує період подання заяв на перепризначення виплат для внутрішньо переміщених осіб до 30 квітня 2024 року. При цьому навіть ті, хто подасть заяви у квітні, отримає кошти з урахуванням березня.

Ця ж ухвала Кабміну розширює та уточнює перелік категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які матимуть право на отримання виплат від держави протягом ще шести місяців після подання заяви. Йдеться про допомогу у розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на людину з інвалідністю або дитину. Однією з умов отримання такої допомоги є розмір середньомісячного сукупного доходу на одного отримувача у сім'ї (не може перевищувати 9444 грн).

Нова плата за оформлення паспортів для виїзду за кордон

З 1 квітня в Україні зросте вартість оформлення закордонного паспорта, оскільки подорожчають бланки паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які друкує ДП «Поліграфічний комбінат України». Нова вартість оформлення документів:

терміновий закордонний паспорт (оформлення до 7 робочих днів або до 3 робочих днів за наявності підстав) — ціна зросте з 1496 грн. до 1598 грн. (вартість адмінпослуги залишається незмінною — 992 грн.; а вартість бланка збільшиться з 504 до 606 грн.);

звичайний закордонний паспорт (оформлення до 20 робочих днів) — ціна зросте з 956 до 958 грн (ціна адмінпослуги залишається незмінною — 352 грн; а вартість бланка збільшиться з 504 до 606 грн).

Підвищення тарифів на воду

З 1 квітня в Україні очікується підвищення тарифів на воду для побутових споживачів, зокрема у Києві та інших містах України. Зокрема, тариф на воду у Києві з 1 квітня становитиме 40,776 грн за кубометр (на 34% більше у порівнянні з чинним раніше), у Дніпрі — 37,61 грн за кубометр (замість 31,36 грн), у Вінниці — 35 грн за кубометр (замість 25,62 грн.).

Нагадаємо також про плани оператора «Київстар» щодо зміни умов низки тарифних планів — з 9 квітня відбудеться оновлення для деяких тарифів підписки, для контрактних тарифів та бізнес-клієнтів це відбудеться з 1 травня 2024 року.

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