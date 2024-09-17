«Як відбивати штурми на Покровському напрямку, якщо тобі на бригаду дають на тиждень 10 мін 120 мм?» — воєнкор

Криком душі, інакше не назвеш допис військової журналістки ТСН Юлії Кирієнко-Мерінової у Facebook, який перепостили понад дві сотні разів.

«Де буде лінія фронту без Покровська та Селідового, а заразом і Вугледару? У нас немає мін. Чому ви про це мовчите у своїх ефірах?» — сказав мені один командир підрозділу напередодні", — звертається до публіки журналістка.

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За її словами, на фронті критично не вистачає мін.

«Фронт переживає снарядний голод. Такої ситуації із мінами, як зараз, не було ніколи, кажуть мені воїни. А Міноборони шо? Так, крайній рік обійшлись без корупційних скандалів на кшталт яєць по 17 гривень. Зате інші контракти на закупівлю зброї виконуються щонайбільше на 10%…» — написала журналістка.

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Допис журналістки у соцмережі

Юлія Кирієнко — воєнна кореспондентка, на лінії фронту працює з 2014-го, висвітлює події на передовій у гарячих точках. Чоловік Юлії захищає Україну в лавах ЗСУ з перших днів війни.

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У березні 2022 року його нагородили медаллю «За мужність». Саме він розбив голову колони ворожих танків, яка йшла на Бровари на початку повномасштабного вторгнення.

У тому ж березні 2022 року знімальна група з Юлією Кирієнко потрапила під ворожий обстріл на півночі Київщини.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли також, що «люди гинуть на Покровському напрямку ненавченими». У Раді заявили про погану підготовку мобілізованих.

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