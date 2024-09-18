Нелегальних цигарок стає менше: як функціонує ринок тютюнового контрафакту в Україні

Близько 23 мільярдів гривень щорічно — у таку суму оцінюються збитки держбюджету України від контрафактного виробництва. Втім, ця сума поступово падає разом зі зниженням частки ринку нелегальних цигарок до 14,6% (6,65 млрд цигарок) з 19,1%, що були на початку року.

ВІДЕО ДНЯ

Такі дані наводяться у дослідженні консалтингової компанії «Кантар Україна». За даними аналітиків, знижується як контрабанда цигарок до Європи, так і їх продаж в Україні — два основні способи реалізації контрафактних тютюнових виробів.

За даними «Кантар Україна» та журналіста Євгена Плінського, основними схемами на ринку нелегальних цигарок в Україні залишаються:

- нібито продаж через магазини безмитної торгівлі Duty Free з наступною контрабандою або продажем усередині України;

РЕКЛАМА

- виробництво нелегальних цигарок та їх продаж без фіскальних чеків у МАФах.

Ще у 2023 році народний депутат України Ярослав Железняк пояснив, як функціонує схема продажу сигарет в аеропортах через магазини безмитної торгівлі Duty Free. Так у 2021 році було продано 27 млн пачок у 48 магазинах, а у 2022-му — 20 млн пачок у 15 магазинах безмитної торгівлі. Виходило, що на кожному пункті пропуску продавали в середньому по 30−35 пачок цигарок на кожного виїжджаючого, хоча ввезти до ЄС можна лише 2. А одна з фірм примудрилася реекспортувати, тобто ввезти в Україну продані раніше сигарети, на 157 тисяч пачок більше, ніж раніше продала за кордон.

РЕКЛАМА

За словами політика, продаж цигарок у торгових точках Duty Free здійснювався лише на папері, насправді ж нібито «продані» тютюнові вироби надходили у продаж або вивозилися контрабандою до Європи вже для реального продажу.

Як стверджує «Кантар Україна», 52% нелегальної продукції, маркованої відміткою Duty Free або призначеної для експорту та нелегально продається в Україні, має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика.

РЕКЛАМА

Також, за даними «Кантар Україна», основними місцями реалізації контрафактних цигарок в Україні залишаються кіоски та магазини, які торгують тютюновими виробами, — через них реалізуються 66% тютюнового контрафакту. Причому часто торгівля відбувається без видачі чеків, що, власне, в кіосках і неможливо, а тому дозволяє продавати нелегально вироблені сигарети взагалі без документів.

Про те, якого розквіту сягає виробництво контрафактних цигарок, свідчать дані Національної поліції України. У серпні правоохоронці ліквідували підпільний тютюновий цех, який виробляв 40 тисяч пачок на день на суму 30 млн грн на місяць, з яких 6 млн мали надходити до держбюджету.

Іншим способом продажу таких сигарет, за даними того ж нардепа Ярослава Железняка, став телеграм, через анонімні канали якого відбувається торгівля тютюновими виробами без жодних документів та чеків.

За даними ЗМІ, ситуація з тіньовим ринком тютюнових виробів в Україні хвилює також країни «Великої сімки», чиї посли навесні закликали владу України активніше боротися з контрафактом підакцизних товарів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тютюновий бізнес в Україні продовжує розширюватися. Так, одеський бізнесмен Борис Кауфман, власник компанії-монополіста з дистрибуції тютюнової продукції Tedis Ukraine, придбав Волинську тютюнову фабрику — ТОВ «Волиньтютюн». Зауважимо, що він є підозрюваним у низці кримінальних проваджень.

Фото Pixabay

53

Читайте нас у Facebook